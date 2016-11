Kiska mladší je českým Investorem roku

Andrej Kiska junior má už zkušenosti ze společnosti Benson Oak Gabriela Eichlera, kde byl v roce 2013 při tom, když prodávala svůj podíl v antivirové společnosti AVG. Nyní v Credu stojí u dalšího úspěchu.

„Je to pro mě dobrá zpráva, Credo Ventures měla skvělý rok. Prodali jsme z našeho portfolia firmu Represent za sto milionů dolarů. K tomu se nám povedlo prodat ještě pár společností,“ říká Andrej Kiska.

Za pozornost stojí obchod zejména proto, že fond funguje pět let a je teprve v polovině své životnosti, a také proto, že v Evropě je nyní v době levných peněz problém získávat pro investory vložené prostředky zpět.

Andrej Kiska mladší zamířil do Prahy poté, co v roce 2009 dostudoval University of Virginia, kde se specializoval na management a finance.

České kolo soutěže Startup Awards pořádá Nadační fond Start it Up z Delta Capital. Mělo celkem jedenáct kategorií a vítězové postupují do mezinárodního finále, které proběhne ve slovinské Lublani.

Mezi vítěze dalších kategorií patří například Kiwi.com Olivera Dlouhého, které získalo cenu „user experience“, nejlepším startupem roku se pak stal projekt Skinners, kterému se s novým stylem obouvání povedlo uspět i v mezinárodní crowdfundingové kampani.

