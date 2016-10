Soft power, „sabotér Kiska“ a popuzená Čína

Abyste se mohli pokochat tím slovníkem, přikládám doslovný přepis z tiskového brífingu čínského ministerstva zahraničních věcí (v angličtině) z ministerského webu:

„On October 16, President Kiska of Slovakia met with the 14th Dalai who was visiting the country in disregard of the strong opposition from China and in violation of the one-China policy Slovakia pledged to uphold. China is firmly opposed to this move and will react accordingly. The 14th Dalai has long been engaged in anti-China separatist activities and conspiring to sever Tibet from China. The Chinese side is firmly opposed to Dalai’s undertaking of anti-China separatist activities in any country in any capacity. We are also against officials from any country engaging with him in any form. Clinging obstinately to a wrong course, the Slovak President undermines China’s core interests and sabotages the political foundation for China-Slovakia relations. China urges the Slovak side to see through the anti-China separatist nature of the Dalai clan, respect China’s core interests and major concerns, hold fast to the one-China policy, and take effective measures to remove the fallout of this wrong act so that China-Slovakia relations can resume sound and steady development.“ (Kdo to chce na videu, tak ZDE)

Když slovenský ministr zahraničních věcí Miroslav Lačák vykonal za Kisku rituální odsudek, nezdá se, že to mluvčí čínského ministerstva Chua Čchun-jing dostatečně uspokojilo, a zle to od ní schytali i radní v Miláně, když dalajlámovi udělili čestné občanství:

Tedy jestli Číně něco ale doopravdy nejde, pak je to uplatňování jejího vlivu prostřednictvím „soft power“ . Tedy nikoli schopnost vyhrožovat a trestat, ale přitahovat pozitivní silou, zkrátka být sexy, a proto oblíbený a přitažlivý.

O tom, že jsou Číňané schopni si vliv kupovat, nemůže být nejmenších pochyb, dokázali to i v Česku vydatně, ale tahle jejich vyjádření jsou sexy asi jako ta, která vyráběl Andrej Gromyko na vrcholu sil. Stylisticky je to opravdu Moskva hluboko před Gorbačovem.

Naopak tibetský stařík, jehož „hard power“ je již mnoho desítek let zjevně nulová, se jenom culí, kudy chodí, bere ruce do dlaní, vede pravdoláskařské řeči, a lidi mu tu jeho auru žerou na potkání. To přijde líto, a dráždí velmi. Very soft power, ale jedna z nejlepších.

