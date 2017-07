Blockchain místo tisíců úředníků? Ani v Česku to nemusí být utopie

Virtuální účetní postup se dostal do pozornosti poté, co technologii začaly využívat různé bitcoinové burzy a jiné kryptoměnové servery. Nezůstalo však pouze „u undergroundu“. Termín blockchain zazněl i na jednáních britského či švédského parlamentu.

Ve Švédsku chce blockchain využít centrální banka plánující emisi první elektronické koruny, Britové zvažují tuhle převratnou věc nasadit u daní a Brusel skrze ní hodlá hlídat obchodování s cennými papíry.

Bokem evropského trendu nechce zůstat ani Česká republika. Tuzemské ministerstvo financí by mohlo blockchain využít pro zkrocení nekontrolovaného hospodaření firem obchodujících s virtuální měnou bitcoin.

„Ministerstvo financí sleduje využití blockchainu v oblasti virtuálních měn a plánuje debatovat otázku dalšího možného využití blockchainu v rámci pracovní skupiny odborníků pro finanční technologie,“ říká mluvčí ministerstva financí Jakub Vintrlík.

Stát by díky blockchainu mohl nabýt schopnost sledovat transakce ve virtuální měně. České společnosti obchodující v bitcoinech, včetně těch nejznámějších, totiž v současnosti oficiálně nevydělávají ani korunu. Může za to děravá legislativa, která bitcoin nepovažuje ani za peníze, ani za komoditu.

Co je blockchain? Blockchain je v zásadě rozptýlená a otevřená databáze, která se hodí pro transakci dat. Prvním praktickým využitím blockchainu jsou kryptoměny. Co se týče výpočetní kapacity, je podle odhadů blockchainová síť 43tisíckrát výkonnější, než když dáme dohromady 500 nejlepších počítačů na světě. Technologie funguje napříč tisíci uzly a její propustnost je extrémně vysoká.



Jinak řečeno, blockchain je jedna velká virtuální účetní kniha, která má svoje listy. Každý list zápisu transakcí se vždycky jednou za deset minut uzavře a vytvoří se jednostranný kryptografický úkon, jemuž se říká hash. Tento hash je pětatřicetimístný kód. Celá stránka vygeneruje jeden originální hash, ale zpátky z něho nelze zbytek rozklíčovat. Hash je otisk, digitální interpretace zápisu. Hash se potom otiskává do dalších zápisů, z nichž se pak udělá další hash atd., a události se řetězí - proto blockchain.



Mineři, tj. lidé, kteří vykonávají pro blockchain servis tím, že poskytují kapacitu svých počítačů, mají všichni zkopírovaný blockchain v počítači. Jsou to tisíce textových souborů, které mají desítky gigabajtů, a díky tomu se všichni hlídají. Blockchain by zanikl jen tehdy, kdyby se vypnuly všechny počítače, k nimž je připojen.



Využití se očekává ve vládní sféře, v bankovnictví a zdravotnictví.

Ve Velké Británii byla loni technologie testována ministerstvem práce a důchodů při vyplácení dávek. Díky vlastnostem virtuálního systému je údajně nemožné podvádět s falešným nárokem na dávky. Podobnou vlastnost zvažuje Londýn zkoušet také na systému správy daňových vratek. De facto by mohlo dojít k vymýcení karuselového podvodu.

Virtuální účetní revoluci sleduje také Brusel. Evropská komise chce zavádět blockchain do některých systémů kontrolujících obchodování s cennými papíry. Na úrovni Evropské unie či mezinárodních organizací, jako je UNIDROIT (International Institute for the Unification of Private Law), je zkoumána možnost, jak by blockchain mohl nahradit soudobé systémy držení cenných papírů prostřednictvím schovatelů, jako jsou obchodníci s cennými papíry či centrální depozitáře.

