Zakletý bitcoin. Stát nedokáže ohlídat byznys ve virtuální měně

Stovky tisíc finančních operací, expanze do maloobchodních sítí a navzdory tomu nulové účetní závěrky. České společnosti obchodující v bitcoinech, včetně těch nejznámějších, oficiálně nevydělávají ani korunu. Může za to děravá legislativa, která bitcoin nepovažuje ani za peníze, ani za komoditu.

A to navzdory faktu, že si dnes za virtuální měnu nakoupíte různé zboží a služby ve stovkách obchodů, včetně těch kamenných. „Hlavní problém z pohledu Finanční správy je, jak se mají virtuální měny zdaňovat. Obecně se jedná o to, jestli jsou virtuální měny měnou, nebo komoditou. Kdy a jak je tedy zdaňovat. To se týká i činností s nimi spojených, jako je manipulace s bitcoiny směnárenskou činností. K tomuto se vedla a vede široká debata jak na půdě Finanční správy, tak na půdě České národní banky a Ministerstva financí, bohužel bez jednotného výsledku,“ uvádí mluvčí Generálního finančního ředitelství Petra Petlachová.

Bez pák

Společnosti, které umožňují nákup zboží a služeb ve virtuální měně, směňují bitcoiny za oficiální měnu, nabízejí směnu na internetu nebo také v bitcoinmatech, uvádějí v účetní kolonce tržby nulové hodnoty. Web Euro.cz si to potvrdil průzkumem pěti nejznámějších z nich. Veškerý příjem v bitcoinech tedy mohou třeba v zahraničí vyměnit za dolary a těšit se z nezdaněného výdělku.

Podle současného výkladu české legislativy pro generování nových bitcoinů a jiných virtuálních měn není definována žádná speciální živnost. Podle finančního úřadu jsou veškeré příjmy plynoucí z prodeje bitcoinů chápány jako příjem podléhající dani z příjmů. Navzdory tomu neexistuje nástroj jak firmy donutit virtuální příjmy přiznat a následně zdanit.

Přešlapování na místě

Jediným krokem, který směrem k regulaci virtuálního byznysu v Česku přišel, je nová směrnice Bruselu. Evropská komise v červenci navrhla přísnější pravidla pro nakládání s virtuálními měnami. „Společnosti, které se zabývají jejich výměnou za reálné peníze, mají nově spadat pod směrnici Evropského parlamentu proti praní špinavých peněz a financování terorismu a ve snaze omezit anonymitu by měly kontrolovat identitu zákazníků,“ uvádí Petra Petlachová.

I když směrnice vejde v platnost, se zdaněním v Česku to bez tuzemské úpravy neudělá nic. Bitcoin je podle Finanční správy z pohledu soukromého práva věcí nehmotnou, movitou a zastupitelnou. „Zároveň platná a účinná veřejnoprávní úprava neumožňuje zařadit bitcoiny mezi peníze ani elektronické peníze. Tato skutečnost se odráží i na způsobu účtování a zdanění ekonomických aktivit spojených s bitcoinovými transakcemi,“ vysvětluje Petlachová.

Finanční analytický útvar patřící do gesce ministerstva financí loni sliboval, že úpravu pro bitcoin zahrne do novely zákona proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Po roce se však nepohnul ani o centimetr a novela bude zřejmě pouze povinně reflektovat požadavky nové směrnice.

Floridský precedent

Mezi nejznámější české firmy obchodující s bitcoiny patří world BTC business, General Bytes, Bitcoinpay, Simple coin, Digital Financial Services, či Rubicoin. Nejčastěji provozují virtuální burzu či směnárnu, nově však nabízejí směňovaní v maloobchodních sítích, nákupy služeb a zboží nebo směny v automatech.

O tom, zda bitcoiny jsou, nebo nejsou peníze, se vede debata na celém světě. Zhruba před rokem oznámila americká banka Goldman Sachs investici několika desítek milionů dolarů do podílu v bitcoinovém startupu Circle Internet Financial. Investice prestižní banky do projektu digitální peněženky pro spotřebitelské masy podle mnohých znamenala mezikrok potřebný pro náklonnost úřadů uznat bitcoin jako měnu.

Po pár měsících však ze státu Florida zaznívá protichůdná tendence. Tamní soud v případě podvodu s kradenými identitami vyřkl verdikt, ve kterém zaznělo, že bitcoiny penězi nejsou. Rozhodnutí floridského soudu se stává precedentním pro soudy po celých Spojených státech, které budou rozhodovat v podobných případech.

