Sbohem hotovosti! Švédsko zvažuje zavedení digitální měny

Nejedná se o žádný bitcoin či jinou virtuální a alternativní měnu, která v ekonomickém smyslu měnou není, protože není kryta centrální bankou. Švédská e-koruna by takové krytí měla od paradoxně nejstarší centrální banky světa. Riksbank začala emitovat první peníze v 60. letech 17. století.

„Je to stejně revoluční, jako bylo vydání prvních bankovek před tři sta lety,“ vysvětluje listu Financial Times Cecilia Skingsleyová, náměstkyně guvernéra Riksbank. Sama však uznává, že kolem digitální měny panuje řada nevyjasněných otázek. „Co to znamená pro měnovou politiku a finanční stabilitu? Jak bude měna vypadat? Jako dobíjecí karta, aplikace nebo jinak?“ ptá se.

Na tyto a další právní, technické i praktické otázky se budou odborníci v Riksbank nyní snažit najít odpověď. O jednom aspektu však mluví s jistotou – digitální měna by tradiční korunu nenahradila, ale fungovala s ní souběžně.

Za posledních sedm let kleslo užívání hotovosti ve Švédsku o 40 procent, stále větší popularitě se kromě platebních karet těší i mobilní aplikace. Podobný vývoj hlásí i další státy. O digitální měně se tak již pomalu začíná mluvit i v Bank of England, Bank of Canada nebo Čínské lidové bance. Výjimkami v tomto trendu se zdají být německy mluvící země – Němci, Rakušané či Švýcaři používají hotovost stále ve velké míře a s rušením bankovek se neradi smiřují.

Vývoj podílu objemu hotovosti vůči HDP Švédska (%):

Zdroj: Banka pro mezinárodní platby (2015)

