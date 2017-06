Evangelisté digitálního pokroku připravují Česko na společnost bez státu

Roman Týc, jedna z hlavních postav umělecké skupiny Ztohoven, která se proslavila vyvěšením obřích trenýrek na Pražský hrad, patří mezi největší propagátory šifrovaných pseudoměn v Česku. „Před týdnem mi 50 kilometrů od Prahy kleklo auto. Zavolal jsem odtahovku. Cestou do Prahy jsem chlápka přesvědčil, že bitcoiny jsou fakt cool, a zaplatil jsem za odtah 5200 korun v bitcoinech. Možná je to vůbec první odtahovka, která akceptovala kryptoměnu,“ vypráví.

S vousatým hipsterským umělcem sedíme na terase kavárny občanského sdružení Paralelní Polis v pražských Holešovicích, kde se skupina hackerů a anarchokapitalistů snaží položit základy ekonomiky založené pouze na kryptoměnách. Kávu si tady ostatně ani za jinou měnu nekoupíte a některé položky, jako je speciálně vyráběné kryptopivo, zaměstnanci kavárny přímo v bitcoinech i nakupují.

Lidé ze sdružení Paralelní Polis jsou přesvědčeni, že se řítíme do decentralizované společnosti, v níž už není místo pro stát. Informační technologie jsou podle nich už na takové úrovni, že je technicky možné vyměňovat zboží a služby bez nutnosti vlastnění firmy či živnosti, a co je důležitější: aniž by o tom stát věděl. Anarchokapitalisté věří, že lidé na novou realitu přistoupí velice rychle, a to nikoli proto, že mají rádi svobodu nebo kryptoměny, ale proto, že všechno bude o 30 až 50 procent levnější. Nebudou platit DPH, daň z příjmu ani odvody. Jednoduše: krásný nový svět.

Týc je pyšný na to, že projekt Paralelní Polis není financovaný ze státních grantů, ale spoléhá se jen na příspěvky soukromých dárců. „S Richardem Balousem (majitel divadla La Fabrika – pozn. red.) jsme za tento barák dohodli na první rok nájem 100 tisíc. A v tuhle chvíli jsou provozní náklady baráku 300 tisíc měsíčně a nebereme od státu peníze. To je pro mě výsledek! Fungujeme s odřenou prdelí, a pořád nejsme v černých číslech. Každopádně jsme vytvořili základnu pro lidi se stejným smýšlením,“ vypráví Týc. Paralelnímu Polisu se nedávno podařilo přesvědčit i Alzu, jeden z největších internetových obchodů v Česku, aby začala přijímat bitcoiny.

Komunita kolem Paralelního Polisu za dva roky od založení nabobtnala na několik stovek lidí. Můžou si koupit – samozřejmě za bitcoiny – členství, mohou navštěvovat přednášky Institutu kryptoanarchie, který sídlí ve druhém patře domu, v domě je laboratoř 3D tisku, sdílené kanceláře i menší technická laboratoř zvaná Hackerspace.

