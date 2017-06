Evropa že není supermarket? A co jiného by měla být, diví se Visegrád

Brusel (od nevlastního zpravodaje) - Sobotka na setkání s V4+Macron francouzskému prezidentu zdůraznil pozitivní roli Česka při ochraně hranic schengenského prostoru. “Pomohli jsme potopit několik vorů ještě před jejich vyloděním a zahladit stopy po tělech. Naši experti na radiokomunikaci pomáhají plavidlům s uprchlíky zabloudit na širém moři,” vyjmenoval zásluhy ČR při řešení migrační krize. Ovšem marně, sdělil Euru zdroj přítomný na schůzce. Macron zarputile trval na tom, že Visegrád dostatečně nehájí evropské hodnoty a že unie není jen bankomat nebo supermarket.

Maďarský premiér tento postoj napadl jako vnitřně rozporný. “Možná EU není supermarket. Ale co to tedy je, ptám se? Zaopatřovací ústav pro retardované muslimy? S ro​zbuškou namísto mozku? A co jsou ty evropské hodnoty? Odemčená nákupní centra, v nichž lůza řádí podle libosti? Přátelé, ne my, ale soudruzi v Evropském svazu potřebují zaškolit, jakou hodnotu má ostraha supermarketu” nechal se Orbán unést spravedlivým hněvem.

Polská premiérka Barbora Szydlová se ohradila proti Macronovu výroku z rozhovoru pro list ​Guardian, podle něhož byl Brexit loni vyprovokován hlavně přílivem pracovních sil z východní Evropy. “Formulovat věc takto bylo od něj krajně nediplomatické. To se mezi přáteli nedělá. Nechci si představovat, jaký dopad to bude mít na náladu polského elektorátu. Uvědomuje si Macron vůbec, že taková slova mohou evropský projekt nakonec pohřbít?” shrnula polské námitky Szydlová.

Český premiér na setkání V4+Macron zachovával chladnou hlavu a poučil politického nováčka Macrona, že zásadním problémem v migraci je Libye, kde “neuvážený zásah některých evropských zemí” v minulosti otevřel migrační trasu. Sobotka navrhl i řešení: vrátit situaci před rok 2011. “EU tam potřebuje nějakého spolehlivého partnera, ideálně někoho od Kaddáfíů. Slíbil jsem prezidentovi, že zúročíme letité zkušenosti s touto zemí a vyšleme do Elysejského paláce v nejbližší době komisi expertů, kteří trasu pomohou uzavřít,” zakončil Sobotka meeting v konstruktivním duchu.

