Trump po sérii odchodů rozpustil své poradní sbory

„Raději, než abych tlačil na byznysmeny z Průmyslové rady a Fóra pro strategii a politiku, ukončuji obě. Děkuji vám všem!“ napsal Trump.

Oba zmíněné poradní sbory tvořili zejména vedoucí manažeři velkých firem, kteří s prezidentem probírali cesty, kterými by se měla vydat americká průmyslová výroba při vytváření nových pracovních míst, i obecnější témata.

Rather than putting pressure on the businesspeople of the Manufacturing Council & Strategy & Policy Forum, I am ending both. Thank you all!

Po Trumpově první reakci na sobotní násilnosti ve Virginii začali poradní rady ve velkém opouštět jejich členové. Mezi prvními byli šéf farmaceutického gigantu Merck Kenneth Frazier či generální ředitelé technologické společnosti Intel Brian Krzanich a oděvní značky Under Armour Kevin Plank. Dnes se k nim krátce před Trumpovým oznámením přidala šéfka potravinářské firmy Campbell Soup Denise Morrisonová či generální ředitel společnosti 3M Inge Thulin. Oba jako důvod přímo či nepřímo uvedli Trumpův tolerantní přístup k bělošským nacionalistům.

Ještě v úterý přitom Trump na twitteru odchody manažerů zlehčoval a tvrdil, že má spoustu zájemců, kteří je nahradí.

For every CEO that drops out of the Manufacturing Council, I have many to take their place. Grandstanders should not have gone on. JOBS!