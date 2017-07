Občané, k naplňování úkolů zvednout zbraň!

Ta scéna se opakuje stále dokola - alespoň v hlavách paranoiků, v brakové literatuře a ve zpravodajství televize Prima. Poslanci tuto skutečnost při projednávání dodatku Ústavy vzali v potaz: “Česko je šestá nejbezpečnější země světa. Chceme aby to tak zůstalo. Budoucnost tak růžová být nemusí,” řekl předkladatel Roman Váňa.

Návrh se na první pohled inspiroval druhým dodatkem ústavy USA o “řízené domobraně svobodného státu”, který vznikal na konci 18. století, kdy vrcholilo osídlování Divokého západu a osadníci čelili útokům domorodého obyvatelstva. Byl to účinný dodatek - do konce 19. století se počet domorodců třeba v Kalifornii zredukoval na desetinu a nebýt toho, že osadníci v dalších staletích obrátili střelné zbraně jeden na druhého, žili by dnes v naprostém bezpečí.

Nejen v USA je mezi obyvateli velký počet zbraní, tradice domobrany je živá i v Latinské Americe, v Jižní Africe (vzpomeňme na Oscara Pistoria, jenž po hádce s jednou drzou blondýnou vyvázl ze sporu díky legálně držené zbrani celý - skoro) a v zemích, kde se donedávna válčilo. Česká republika se vyzbrojuje preventivně a včas. Někdo by řekl unáhleně, ale nesmějme se, Indiáni tu sice nežijí, ale o to více tu máme romských lupičů šrotu (proti ​​těm jsme dosud mohli nasazovat jen kuše) a ve 14 českých a moravských krajích se od loňska nachází 12 uprchlíků, o nichž zatím nic nevíme. Když nebudeme “naplňovat úkoly uvedené v odstavci 2”, může se přihodit ledacos.

Víte co je přední důvod úmrtí amerických dětí?

Podle odstavce 2 jsou i “fyzické osoby povinny se podílet na zajišťování bezpečnosti” země. Jestli snad o smyslu “práva nosit zbran a střelivo” (k naplnění odstavce 2) někdo dosud pochyboval, ministr vnitra Milan Chovanec jeho pochyby ve sněmovně tento týden rázně rozmetal: “Ukažte mi jediný teroristický čin na území Evropy, který byl spáchán legálně drženou zbraní. Nechceme odzbrojovat občany v době, kdy se v Evropě zhoršuje bezpečnost.”

To je povzbudivé - Češi nepůjdou na porážku jako francouzské ovce v Bataclanu, nenechají se honit jako britští zajíci po London Bridge. Objeví-li se ve Sportovní hale nebo na Václavském náměstí mladík opásaný výbušninou, pozvedneme jako jeden muž čerstvě nabytou nabitou zbraň a zlikvidujeme útočníka dříve, než se stačí podrbat na pupku.

Nesmějme se, sebeobrana je vážná věc. Pan ministr je aspoň chlap a paní Chovancová se v noci může právem cítit bezpečně.

