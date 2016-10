Ponížení zdravého rozumu

Co je mnohem méně normální, nebo alespoň neobvyklé, je přijímání dalajlámy na vládní úrovni. V těch zemích, k nimž obvykle vzhlížíme západním směrem, se to opravdu běžně nestává. Všude berou vážně, že čínská komunistická vláda to bere jako akt nepřátelství a žehlení následků bývá dosti nepříjemné, ale z hlediska ekonomických zájmů v kratším, či delším časovém horizontu nezbytné.

A naši spojenci, na rozdíl od nás, s jistě nepěkným a hanebným režimem v Číně ekonomicky spolupracují dlouhá léta. Česko bylo kvůli pochopitelnému a jistě upřímnému přátelství Václava Havla s dalajlámou od čínského byznysu roky odstřiženo. Pokusy o normalizaci vztahů pak dlouho narážely na aktivity Havlových pohrobků v naší zahraniční politice. Na to, jak pak Miloš Zeman v předklonu a ruku v ruce s Krtečkem vyrazili do Pekingu, nebyl, věru, pěkný pohled. Ale vedlo to nepochybně k průlomu a k tomu, že nás Číňané začali přijímat jako jednoho z mnoha svých evropských partnerů. Kdo zná trochu dějiny asijských impérií, ani se tomu nediví.

V této souvislosti je pak suplika vysokých ústavních činitelů k Číňanům celkem pochopitelná. Pochopitelnější, než aktivita ministra kultury, který je svým autonomním postupem k tomu, co je dnes široce komentováno jako ponížení, fakticky donutil.

A nejhorší na tom všem je, že tady ve skutečnosti nejde ani o toho starého moudrého muže ve zvláštním oblečení, ani o jeho himalájskou vlast, ale o náš zdejší vnitropolitický boj, kdy se část politického spektra prostě vymezuje vůči hlavě státu.

Jakkoli jako notorický nevolič Miloše Zemana potřebu vymezovat se proti němu chápu, tak nechápu ochotu, s níž si někteří lidé pro tento účel neváhají vzít za rukojmí svých politických kampaní zahraničně politické zájmy státu a ekonomické zájmy řady privátních firem. Spíše než jako projev svobody a státní suverenity se to jeví jako projev jisté hlouposti a nezodpovědnosti.

