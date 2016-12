Mýto máme pořešeno

Rozhodování antimonopolního úřadu stojí za velkou pozornost. O mýtu rozhodoval dvakrát. Jednou si stěžovali Starostové a nezávislí, podruhé na tutéž věc SkyToll. Jako první vydal ÚOHS rozhodnutí ke stížnosti Starostů a řekl, že podpisem smlouvy s Kapschem, který se udál v neděli a bez výběrového řízení, spáchalo ministerstvo dopravy správní delikt. A dostalo za to milionovou pokutu.

SkyToll chtěl víc, konkrétně zrušit uzavřený dodatek státu a Kapsche. V téže věci a se stejnými argumenty ale rozhodl ÚOHS napodruhé jinak. Požadavek SkyTollu smetl ze stolu. Vydal tak ostatním úřadům poměrně jasný vzkaz, že mohou podepisovat smlouvy v neděli a rozdávat miliardy bez výběrového řízení. Trestem bude maximálně pokuta, kterou zaplatí ze státního, takže to nakonec nebude nikoho moc bolet. Samo o sobě je to dost smutné.

Veřejný nezájem

Úřad k rozhodnutí vedla bohulibá obava o státní dobro, jinak zvaná veřejný zájem. Smlouva s Kapschem, byť podle úřadu protiprávní, se nemůže zrušit, protože je veřejným zájmem vybírat mýto. Zrušením smlouvy by totiž došlo k velmi zapeklité situaci, kdy by po letošním prvním lednu neměl kdo mýto vybírat. Jen pro úplnost připomeňme, že celá kauza se zrodila proto, že nikdo z ministerstva dopravy nebyl schopen za deset let vypsat výběrové řízení na nástupce Kapsche.

Stát tak sám sobě na poslední chvíli pomohl vyřešit miliardový megaprůšvih a všichni se tváří, že je to v pořádku. Není. Řekne někdo, kdo tu situaci způsobil? Bude za ní někdo pykat? Stane se něco, aby se podobné věci nestaly standardem? Odpověď na tyhle otázky by veřejnost dostala, pokud by mýto začalo opravdu hořet a ministerstvo dopravy by začalo konečně pracovat. Takhle se všechno zahrálo do autu a minimálně do voleb je problém odklizen.

Dobré ráno

Ještě doplněk k onomu veřejnému zájmu. Odhlédneme-li od toho, že je veřejným zájmem nechat platit protiprávní smlouvy, dá se situace řešit i jinak. Naznačuje ji SkyToll ve svém aktuálním odvolání. Antimonopolní úřad by smlouvu zrušil s lhůtou.

Než proběhne řádné výběrové řízení, platil by nynější dodatek a výběr mýta by pak přebral nový vítěz soutěže. Stát by se tak dozvěděl dříve než za tři roky, kolik výběr mýta vlastně stojí. Nehledě na to, že by vznikl veřejný tlak a kontrola nad tím, jestli opět někdo místo práce na mýtu raději nespí.

