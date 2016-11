Jak je důležité držet Ťoka

Ani šéf ANO Andrej Babiš nemůže vážně tvrdit, že resort dopravy je ve skvělé kondici. Nedaří se utrácet dotace, mýto je tikající nálož za deset miliard ročně, nedaří se dokonce ani postavit dálnice, aby se neposouvaly nebo nevlnily (viz. D8 a D47). Resort zkrátka tak tak stíhá plnit svou elementární funkci koordinace a dělení peněz na dopravní stavby.

Zadrhlá doprava

A právě proto nemůže Ťok odejít. Protože jestli teď eskalují potíže v řádech miliard korun, je to přesně proto, že se ministři dopravy střídají. Za posledních šest let jich Česko mělo sedm a takhle se to opravdu dělat nedá. V dopravě se plánuje na desítky let dopředu, žádné povolování ani rozhodování netrvá měsíc, ani půl roku. Problémy, které se teď na Dana Ťoka nasypaly, nejdou ze sta procent za ním. Například, že se nestaví dálnice je ještě pozůstatek z dob Víta Bárty, který dílem kvůli válce se stavaři a dílem kvůli nedostatku peněz zastavil plány na desítky projektů.

Problém mýta také nejde stoprocentně za ním. Ano, je to jeho ministerstvo, které dalo Kapschi bez výběrového řízení zakázku za 5,3 miliardy, ale počátek tohohle průšvihu začal někdy před třemi lety, kdy byl nejvyšší čas se začít zajímat o vyhlášení solidní soutěže.

Dan Ťok nemá kolem sebe skvělý tým (tady je řeč zejména o mýtu), není to ministr do krizové doby, ale v příštím roce snad už konečně rozjede stavbu dálnic ve velkém a kdyby to byl jediný úspěch, tak zaplaťpánbůh za něj. Roky se nic podobného nedařilo.

Vyhozený čas

Pokud by se prosadilo jeho odvolání, musel by premiér řešit, koho za Ťoka vzít. Je zřejmé, že nikdo příčetný by si na křeslo po něm nesedl. Nastalo by dlouhé hledání a pak by ještě dost dlouho trvalo, než by se Ťokův nástupce zorientoval. A hlavně, co by mohl nový ministr vyřešit za jedenáct měsíců, které zbývají do voleb? Vůbec nic. Změna ministra by v současné situaci byla vyhozeným časem a jen by zkomplikovala situaci do budoucna.

Logická otázka je, proč to tedy premiér chce? Odpověď je čistě politická. Vládní lídr ČSSD se potácí na úrovni preferencí KSČM a Bohuslav Sobotka musí necelý rok před volbami něco udělat. Tedy měl to udělat už dávno, ale evidentně zaspal. Mýto je i jeho problém, dva roky se nechával chlácholit a teď stojí před otevřeným problémem. Odstřelením ministra dopravy by si umyl ruce, ale šlo by jen o populistický tah.

Ťokův odchod záleží ale zejména na Andreji Babišovi, protože v koaliční smlouvě si lidovci, sociální demokraté a hnutí ANO dohodli, že ministry sice odvolává premiér, musí to ale projednat s příslušným předsedou strany. Babišovi současná situace vyhovuje, nebude odvoláním Ťoka dávat najevo, že cítí slabinu ve svém týmu. Bohuslav Sobotka bude muset recept na záchranu ČSSD najít jinde.

