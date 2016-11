Poslední boj o EET

Elektronická evidence tržeb je jedno velké očekávání, které podle všeho nepřinese slibovaný úspěch. Pokud se na něm ale vláda s podporou svých voličů shodla, nedá se s tím nic moc dělat.

Její architekt Andrej Babiš až dosud nenáviděný nástroj potírání daňových úniků dokázal obhájit. I když zjevně nebyla EET dotažená, Babiš v létě prohlásil, že žádné výjimky nebude poskytovat a systém se měnit nebude. Stál za ním premiér i zbytek koalice.

O zjevných chybách v EET se ví už dlouho. Neměla by platit pro ty nejmenší podnikatele, protože je zbytečně zatíží a efekt z toho bude nulový, a také pro platby kartou v eshopech, protože o těch už jedna evidence je.

Že tyhle věci Babišovi došly pár dní před spuštěním první fáze EET, ještě ale nemělo znamenat, že kvůli nim začne hned systém měnit. V téhle chvíli jde koalici o politickou stránku EET, konkrétně obraz toho nápadu na veřejnosti, čemuž rychlá změna vůbec nepomůže. Potvrzuje to i vyjádření Bohuslava Sobotky. Babišovi nevyčítal samotné změny, které přinesl (protože ví, že jsou logické) ale to, že s nimi přišel teď. Sobotka doslova prohlásil, že změny nahrávají opozici. Nezajímá ho jejich podstata, protože ani veřejnost to teď nezajímá.

Andrej Babiš se tak dostal do nepříjemné situace. Kromě opozice mu za EET nedává i premiér a to kazí jeho obraz. Jenže místo toho, aby AB řekl: Ok, počkáme půl roku, vyhodnotíme situaci a pak přikročíme potichu ke změnám, když už mi to nedošlo v létě, zvolil taktiku síly a změny přinese rovnou do sněmovny.

Zajímavé bude sledovat, jestli se mu z roviny politiky podaří změny překlopit do světla logiky. V druhém případě by je museli koaliční poslanci odhlasovat, ale osobně bych na to nevsázel. Zajímavý bude také postoj TOP 09 a ODS, které by se mohly s Babišem v téhle věci spojit. Obě strany se budou muset rozhodnout, jestli využijí šanci alespoň trochu změkčit dopady EET, nebo nechají platit tvrdší verzi s tím, že to není jejich problém.

Babiš bude hrát ve sněmovně hodně riskantní hru. Pro pár zasvěcenců v tajích EET se možná stane tím, kdo chtěl systém zmírnit, pro veřejnost bude ale už navždy tím, kdo to celé vymyslel a zamotal.

