SkyToll: Výrok antimonopolního úřadu v kauze Kapsch je nezákonný

Stávající správce mýtného systému by tedy mohl mýtné brány spravovat jen do doby, než bude vysoutěžený nový poskytovatel. „Rozhodnutí ÚOHS považujeme za nezákonné především proto, že ÚOHS jednotlivé důvody hodné zvláštního zřetele posuzoval pouze z hlediska vykonatelnosti uloženého zákazu okamžikem nabytí právní moci a úplně opominul zcela reálnou možnost plynulého přechodu plnění smluv do plnění dodavatelem vybraným ve standardním zadávacím řízení,“ uvedl předseda představenstva společnosti SkyToll Matej Okáli.

Zároveň poukázal na to, že podle SkyTollu nebude mít ministerstvo ani za tři roky důvod systém předat novému provozovateli, protože jej k tomu antimonopolní úřad nijak nenutí. Milionová pokuta, která je jediným postihem pro ministerstvo dopravy, je podle Okáliho nedostatečná. Nezvládnuté výběrové řízení na nového správce sytému tak může fungovat jako návod pro ostatní ministerstva, jak bez velkých postihů obejít veřejnou soutěž, dodal Okáli.

Výběrové řízení na nového správce systému nicméně považuje za nejdůležitější úkol pro ministra Dana Ťoka (za ANO) premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). Prodloužením smlouvy s Kapschem získalo ministerstvo dopravy tři roky času, podle premiéra je ale nezbytné, aby tato doba byla využita a příští správce systému byl vybrán v otevřeném výběrovém řízení. Úřad plánuje soutěž zahájit do poloviny příštího roku.

Mýtné se v Česku vybírá od roku 2007 na více než 1400 kilometrech dálnic, rychlostních silnic a vybraných částech silnic první třídy. Za devět let provozu se tak vybralo téměř 70 miliard korun. Původní kontrakt s Kapschem vyprší na konci letošního roku.

