Spolupráce německých firem s Gazpromem je přes všechnu protiruskou a proukrajinskou rétoriku německé vlády srdeční záležitostí vrcholných německých politiků. Plynovod Nord Stream prosadil socialistický kancléř Schröder a nyní ho živí ruské peníze. Druhou větev podmořské plynové tepny silně razí přes protesty středoevropských členských zemí EU kancléřka Merkelová. Jde o zájmy německých energetických gigantů Wintershall a Uniper ze skupiny E.ON. Jejich sankcionování Američany by bylo událostí globálně politického významu.

My se můžeme usmívat, protože North Stream je pro nás, stejně jako pro Poláky, kteří jsou v tomto směru hodně hlasití a hodně to pro ně znamená, nežádoucím ohrožováním energetické bezpečnosti a projevem politiky Ruska v blízkém zahraničí. A nyní němečtí politici roní slzy, že jim Američané ohrožují jejich s Rusy budovanou tzv. energetickou bezpečnost, ve skutečnosti dominantní roli na energetickém trhu v Evropě.

Z americké strany to vše nemusí být projev dětinského pošťuchování, ale pochopení, že německý spojenec přestává být spolehlivým s tím, jak sílí v Německu, ale i jinde v západní Evropě, tradiční antiamerické postoje a politika EU se s tou americkou čím dál více rozchází. A Američané rozhodně nechtějí ztrácet pozice na starém kontinentu.

Že existuje Nová Evropa, vědí dávno. Byla jen náhoda a truc, že první Trumpova státní návštěva v Evropě nemířila do Berlína ale do Varšavy? Nebo, že viceprezident Pence v těchto dnech jednal v Pobaltí o rozmístění systému Patriot? To kopnutí do německého kotníku má podle všeho širší souvislosti.

