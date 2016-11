Popravdě řečeno, nic jiného než předstírání to není a nebude. Nejpravděpodobnějším řešením, k němuž majitel hnutí ANO a ministr financí přistoupí, bude přesunutí majetku do svěřeneckého fondu, což ho formálně odstřihne od správy majetku, který mu nicméně bude dále patřit. Bude mít tedy i nadále zjevný hmotný zájem na tom, aby jeho společnosti získávaly státní zakázky a aby pravidla dotací byla nastavena tak, že budou jeho obchodním zájmům vyhovovat.

Tedy, že objem státních zakázek a načerpaných dotací poroste tak jako po nástupu Babiše do vládní funkce. Stále totiž vykonává akcionářská práva ve státních a polostátních firmách, s nimiž Agrofert obchoduje. Na změnu kompetenčního zákona, který by ho od tohoto vlivu z významné části odstřihl, nemají koaliční partaje odvahu, protože to by opravdu nejspíš povalilo vládu. To je totiž tím, co je pro hnutí ANO tou skutečnou „programovou prioritou“.

Vše ještě vyostřuje to, že impérium Agrofert je one man show a bez přímého řízení svého majitele se neobejde, jakkoli ministr financí tvrdí, že svůj podnik neřídí. Že by se nyní skutečně vzdal rozhodování ve prospěch nějakého poručenského správce, je pravděpodobné jako setkání s yettim na Karlově mostě.

Prostě aktivní byznysmen nemá být politikem, protože ten je tu od toho, aby kromě jiného lajnoval byznysmenům hřiště. Jinak vzniká problém, kterému se říká konflikt zájmů a velmi odůvodněné podezření ze zneužívání moci. Nic na tom nemění ani odvolávání se na čerstvý případ amerického prezidenta, který se s tím bude ve funkci potýkat úplně stejně. I přes to, že jeho byznys nemá se státem nic společného, není vlastníkem Republikánské strany, která bude schopna jeho rozhodování významně korigovat, a nahlas říká výrazné politické názory. Na rozdíl od Babiše, pro něhož je jediným politickým názorem byznysplán Agrofertu.

