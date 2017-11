V polovině října, kdy byl průzkum realizován, mělo na zimní pneumatiky přezuto téměř 15 procent dotázaných řidičů. Dalších 45 % řidičů mělo v plánu přezutí do konce října, dalších 29 procent pak v první polovině listopadu. Později chce letos přezouvat pouze 7,4 % dotázaných. Vůbec neplánuje přezouvat na zimní pneumatiky 3,8 % z tisícovky dotázaných řidičů.

Kdy je pravý čas na přezutí pneumatik ?

Odpovědný přístup k užívání zimních pneumatik mají ženy i muži. S vyšším vzděláním klesá počet osob, které jezdí v zimně na letních pneumatikách: zatímco u vysokoškoláků je to pouze 2,7 % řidičů, u středoškoláků jsou to 4 % osob, u lidí se základním vzděláním pak 4,3 %.

Co říká o zimních pneumatikách zákon Podle §40a zákona 361/2000 Sb. mají řidiči povinnost použít zimní pneumatiky v období od 1. listopadu do 31. března, pokud se na pozemní komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, nebo na vozovce vzhledem k počasí být může.

Nejvíce řidičů na letních pneumatikách bude podle odpovědí jezdit letos v zimě v Praze (7,8 %), a v Karlovarském kraji (6,3 %).

Jaké další změny přináší 1. listopad 2017:

„Zatímco v Praze je do určité míry pochopitelná jízda na letních pneumatikách u řidičů, kteří nejezdí mimo hlavní město a v případě zhoršených klimatických podmínek auto nepoužívají, u karlovarských řidičů jde zcela jistě o zbytečné riziko,“ míní obchodní ředitel společnosti Essox Luděk Čermák.

Nad celorepublikovým průměrem podílu řidičů s letními pneumatikami je ještě Moravskoslezský kraj, kde nebude přezouvat 4,4 % řidičů. Ostatní regiony ČR jsou pod celorepublikovým průměrem 3,8 %.

U cizích aut jsme méně pozorní

Odpovědnost českých řidičů lehce klesá v případě nenadálých situací. V případě, že by si v zimním období museli půjčit řidiči z různých důvodů cizí automobil, a ten by nebyl vybaven zimními pneumatikami, by svou plánovanou cestu i na letních pneumatikách odřídilo 30 % dotázaných.

Dalších osm procent „hazardérů“ by takovou jízdu absolvovalo i ve chvíli, kdy by byly zhoršené klimatické podmínky, například by sněžilo.

Přibližně polovina českých řidičů najezdí v zimním období od začátku listopadu do konce března méně než pět tisíc kilometrů. Z této skupiny se rekrutuje nejvíce těch, kteří odmítají přezouvat na zimní pneumatiky.

