„Od obou novel se očekává zrychlení a zjednodušení procesu posuzování. Ke zrychlení by mělo dojít například díky tomu, že investor bude moci předložit místo oznámení přímo dokumentaci záměru. Opatření proti průtahům a zavedení nových lhůt by také měly pomoci,“ vysvětluje Alžbeta Rosinová z advokátní kanceláře Frank Bold Advokáti.

Riziko: omezí se účast veřejnosti

Zároveň je podle Rosinové třeba uvést, že zrychlení posuzování se často bude dít za cenu zúžení okruhu záměrů, kterými se budou orgány EIA zabývat, a také za cenu omezení účasti veřejnosti.

„Podle našeho názoru by výraznější urychlení přineslo zrychlení dalších fází, především územního a stavebního řízení a zejména povinné sloučení procesu EIA, územního a stavebního řízení, nikoliv pouze jeho současná dobrovolná možnost,“ míní Rosinová.

Jaké další změny přináší 1. listopad 2017:

EIA představuje významnou součást povolovacích procesů u záměrů, u kterých je předpoklad, že budou mít negativní vlivy na životní prostředí. Typicky se jedná například o silnice, průmyslové závody, stavby vysokopodlažních budov, elektrárny, ale i o některá vodní díla nebo zařízení k chovu hospodářských zvířat.

Zelená pro investora

Závazné stanovisko EIA má pro investora klíčový význam, neboť pokud by bylo záporné, jedná se o překážku, která brání následnému umístění či povolení záměru. Naopak kladná EIA investorovi dává zelenou.

V případě, že investor získá kladné závazné stanovisko EIA, je toto stanovisko závazným podkladem pro navazující řízení, jimiž jsou například územní čí stavební řízení.

V rámci stanoviska EIA je typicky stanovena řada závazných podmínek, které musí být v dalších fázích povolování zohledněny.

