Tisíce žen a dětí po bojovnících Islámského státu nikdo nechce. Zůstávají v Sýrii

Uprchlický tábor v Sýrii al-Hol, ve kterém je přes 72 tisíc uprchlíků, je plný především žen a dětí, které neměly kam jít po porážce Islámského státu (IS). 12 tisíc z nich pochází z Evropy a dalších zemí.

Ženy do oblasti přišly většinou podporovat islámské bojovníky, otěhotněly a porodily dítě. Jednou z nich je i čtyřiatřicetiletá Jeanetta Yahami z Nizozemska, jež má tříletého syna Ahmeda. Před lety odešla do Sýrie. Provdala se za bojovníka Islámského státu, který padl, vzala si druhého a otěhotněla. I ten byl zabit v bojích. „Chci se jen vrátit k normálnímu životu,“ řekla reportérovi deníku The New York Times. Nyní nemá kam jít, domovská země ji nechce přijmout.

Uprchlický tábor se nachází na území Sýrie, které ovládají kurdské Syrské demokratické síly (SDF), jež byly podporovány Spojenými státy.

Území v Sýrii a Iráku, které ovládal Islámský stát v červnu 2015 (šedá barva). Zdroj: Tan Khaerr/CC BY-SA 4.0

Kurdové drží v zajetí také přes 8 tisíc bojovníků IS. Tisícovka z nich pochází rovněž ze zahraničí. Francie či Rusko přijaly malý počet jejich občanů, často sirotků. Většina zemí ale nechce zpět ty, kteří se přidali k samozvanému chalífátu.

Místní správa nemá prostředky, aby mohla nápor uprchlíků a zajatců uživit, postěžoval si na nezájem zahraničí Mohammed Bašír, který vede tábor. Obává se, že kritická ekonomická situace může pomoci obnovit Islámský stát, i když byl vojensky poražen.

Problémem je také identifikace uprchlíků. Používají falešná jména, nechtějí často přiznat ani zemi původu. Obecně jsou ženy džihádistů považovány za méně nebezpečné než muži, přesto nemají kam jít. Mnohé z nich navíc stále podporují ideologii teroristického hnutí. Žena z Čečenska Um Aiša popsala život v Islámském státě jako velmi dobrý. „Byli tam bratři, kteří věřili v právo šaría,“ svěřila se. Stále doufá, že Islámský stát není úplně poražen. „Naši bratři jsou všude, v Německu, Rusku i Americe.“

Jedna žena, která přišla do Sýrie z Německa se svým manželem lékařem, se do Německa neplánuje vrátit. Má dvě malé děti. „Nechci je vychovávat v zemi, která je úplně zkažená a podporuje život v hříchu,“ prohlásila. Chce zůstat v Sýrii.

Ženy stále chodí zahalené do černých šatů. Ve skupinkách hovoří anglicky, rusky, francouzsky, holandsky. Světlovlasé i tmavovlasé děti si společně hrají v prachu a bahně, jsou zanedbané, mnoho z nich je nemocných. Děti tvoří asi dvě třetiny osazenstva tábora, často jsou úplní sirotci. „Mentalita mnoha lidí z Islámského státu je stejná, nic se nezměnilo,“ varuje Bašír. „Děti jsou nevinné, ale v uprchlickém táboře se naučí od dospělých islamistickou ideologii,“ tvrdí.

