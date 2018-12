Syrská armáda sestřelila u Damašku izraelské rakety

„Aktivovali jsme systém protivzdušné letecké obrany v reakci na raketu vypálenou ze Sýrie,“ uvedla izraelská armáda v prohlášení. Podle deníku The Times of Israel armáda nesdělila, zda raketu sestřelila. Neuvedla, že by byl někdo na izraelském území raněn.

Syrská média nejprve informovala, že armáda čelila „nepřátelským“ raketám, aniž by jejich původ specifikovala. Později ozbrojené síly potvrdily, že rakety vypálil Izrael. „Naše letecká obrana reagovala na rakety vypálené Izraelem ze vzdušného prostoru nad Libanonem a většinu z nich sestřelila, než zasáhly cíl,“ citovala státní televize syrskou armádu. Podle té byl nicméně zasažen armádní sklad zbraní a tři vojáci utrpěli zranění.

Také libanonská tisková agentura přinesla už dříve informaci, že nad jižním Libanonem operují izraelská letadla.

Izrael v předchozích letech provedl stovky leteckých útoků na syrské území, kde míří na íránské cíle a na spojence Íránu z libanonského Hizballáhu. Írán pomáhá spolu s Ruskem syrskému prezidentu Bašáru Asadovi v občanské válce, Izrael se ale obává rozmáhání íránského vlivu v blízkosti svého území.

Dnešní údajné ostřelování Sýrie Izraelem přišlo jen týden poté, co prezident Donald Trump nařídil zahájit stahování amerických jednotek ze Sýrie, protože podle něj tam už splnily svůj cíl porazit teroristickou organizaci Islámský stát (IS). Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v reakci na Trumpovo rozhodnutí uvedl, že izraelská armáda v Sýrii znásobí vojenské operace proti Íránu.