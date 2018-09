Zeman jmenoval Mazance novým předsedou Nejvyššího správního soudu. Ve funkci bude tři roky

„Konzultoval jsem toto jmenování s mnoha a mnoha právníky. Nakonec pro mě byla inspirující Marie Benešová jako bývalá ministryně spravedlnosti a bývalá nejvyšší státní zástupkyně, která jednoznačně pana doktora Mazance doporučila,“ uvedl Zeman. Zároveň poděkoval Baxovi za odvedenou práci.

Prezident na Mazance apeloval, aby se ve funkci nenechal ovlivnit „různými pseudoekologickými hnutími, která podávají šikanózní žaloby“ a „brzdí řadu užitečných dopravních staveb“. „Když jsem teď byl v Moravskoslezském kraji, byl jsem upozorněn na podezření, že tyto žaloby jsou v podstatě vydírací. To znamená, že jestliže slíbíte sponzorský dar, tak bude žaloba stažena. Nevím, jestli je to pravda, cituji informaci, kterou jsem dostal,“ prohlásil Zeman.

Prezident před Mazancem zároveň zmínil tři konkrétní případy, u nichž mu vadilo rozhodnutí NSS. Nejprve jmenoval zastavení výstavby přeloučského zdymadla, které má umožnit splavnění Labe do Pardubic. Soudu vyčetl, že kvůli motýlu modráskovi znemožnil investici za čtyři miliardy korun.

Poté Zeman připomněl pozastavení územního plánu Jihomoravského kraje. „Kdykoliv se setkám s rakouskými kolegy, musím čelit oprávněným výtkám, jak to, že nemáme dálnici z Brna do Vídně,“ podotkl. Do třetice si postěžoval na to, že ve Zlínském kraji byla zastavena stavba rychlostní silnice kvůli ochraně křečka polního. „Až dosud jsem se domníval, že křeček polní je škodná, nicméně vidím, že tomu tak není,“ řekl.

Funkční období předsedy NSS je desetileté, Mazanec ale bude soud řídit maximálně něco přes tři roky. V roce 2021 totiž dosáhne věku 70 let, kdy soudcům zaniká funkce.

Michal Mazanec (67) Datum narození: 17. července 1951 Vzdělání: vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze Praxe: před jmenováním soudcem vykonával od roku 1976 funkci prokurátora na netrestním úseku všeobecného a občansko-soudního dozoru; od roku 1990 působil jako ředitel právního a legislativního odboru Ministerstva kultury České republiky; v roce 1992 byl jmenován soudcem Nejvyššího soudu České republiky na úseku správního soudnictví, v roce 1993 se stal soudcem Vrchního soudu v Praze; v letech 1990 až 1998 byl členem komise pro správní právo Legislativní rady vlády, poté, do roku 2002, působil jako člen Legislativní rady vlády; v lednu 2003 se stal místopředsedou nově zřízeného Nejvyššího správního soudu, prezident Václav Havel ho do funkce spolu s předsedou soudu Josefem Baxou jmenoval v prosinci 2002. Ostatní: • V letech 1984 až 1989 byl členem KSČ. • Od roku 1993 pořádal v té době jedinou českou sbírku soudních rozhodnutí ve věcech správního soudnictví (tzv. červená sbírka). • V letech 2000 až 2001 připravil ve spolupráci s Marií Žiškovou a dalšími soudci nynějšího Nejvyššího správního soudu institucionální, kompetenční a procesní úpravu reformy správního soudnictví, včetně osnovy soudního řádu správního a doprovodných zákonů.

