Evropská soudcovská síť chce vyloučit Polsko ze svých řad

„Rada ENCJ navrhla členům pozastavit členství KRS kvůli neplnění požadavků ENCJ na nezávislost na výkonné a zákonodárné moci a zajištění nezávislosti polského soudnictví,“ uvedla ve čtvrtečním komuniké ENCJ, která podle agentury Reuters také radí Evropské komisi ohledně záležitostí právního státu v EU.

Evropská komise vede proti Polsku bezprecedentní vyšetřování ohledně stavu právního státu a zahájila několik samostatných řízení proti Varšavě, včetně řízení kvůli nejvyššímu soudu. Vládní strana Právo a spravedlnost (PiS) ale tvrdí, že změny v polské justici jsou nezbytné, aby soudy rozhodovaly efektivněji a aby se zbavily dědictví po komunismu.

Předsedkyně polského nejvyššího soudu Malgorzata Gersdorfová, které se PiS snaží zbavit předčasným odesláním do penze navzdory jejímu mandátu zaručeném ústavou, vyzývá Evropskou unii k obraně polské justice před vládními zásahy. Ale obává se, že unie je příliš zaujata vlnou populismu v jiných zemích, než aby se soustředila na Polsko. „EU je bezradná, když operuje skalpelem, ale má partnera, který se ohání sekerou,“ poznamenala nedávno o sporu mezi Bruselem a Varšavou.

ENCJ je organizace sdružující 24 soudcovských rad z 20 zemí EU. Polská KRS patřila k zakladatelům ENCJ v roce 2004. Pokud by došlo k vyloučení KRS z ENCJ, byl by to první takový případ, poznamenal server Onet.pl.

„Klíčová je otázka nezávislosti justice na politicích. Ale změny prosazené PiS způsobily, že poslanci zvolili 15 soudců do KRS. Dříve si své zástupce volili sami soudci,“ napsal list Gazeta Wyborcza a dodal, že k vyloučení z ENCJ je podle stanov třeba tří čtvrtin hlasů.

