Zákaz billboardů u dálnic a silnic první třídy dál platí, rozhodl Ústavní soud

Provozovatelé billboardů zatím rozhodnutí příliš nekomentovali, nejprve si chtějí prostudovat písemné rozhodnutí. „Nezbývá nám ale než respektovat rozhodnutí Ústavního soudu,“ podotkl mluvčí Svazu provozovatelů venkovní reklamy Lukáš Váňa. Případné další kroky reklamních firem Váňa nechtěl předjímat, nevyloučil ovšem ani možnost dalších právních řešení.

Podle ministra dopravy Dana Ťoka (za ANO) rozhodnutí potvrdilo, že zákaz billboardů není porušením vlastnických práv, jak tvrdili provozovatelé reklamy. „Nyní jim nic nebrání dodržovat zákon,“ uvedl Ťok na twitteru. Podle ministerstva obstruující majitelé dnešním rozhodnutím ztratili poslední naději, že by jejich nepovolená zařízení mohla zůstat legálně na svých místech.

Zákaz billboardů není porušením vlastnických práv, jak tvrdili majitelé billboardů a jejich senátoři. Rozhodnutí ústavního soudu vyvrátilo argumentaci provozovatelů venkovní reklamy, kteří ústavní žalobou odůvodňovali svoje obstrukční chování. Nyní jim nic nebrání dodržovat zákon — Dan Tok (@tok5934) 19. února 2019

„Jde o jasný vzkaz ministru dopravy Danu Ťokovi, aby ukončil vlekoucí se spory se zbývajícími majiteli reklamních ploch,“ komentoval dnešní rozhodnutí poslanec opozičních Pirátů Ondřej Polanský. Podle něj by ministerstvo dopravy mělo postupovat rychleji a odvážněji vůči provozovatelům. V září loňského roku Piráti vyčíslili, že nerespektováním zákazu se neposlušní majitelé nelegálních billboardů obohatili o více než 40 milionů korun. Ťoka tehdy vyzvali, aby tyto peníze po majitelích vyžadoval.

Právní úprava s pětiletým přechodným obdobím nebyla podle dnešního nálezu protiústavní. Ačkoliv by z hlediska účelu právní úpravy bylo nejvhodnější přistoupit k okamžitému odstranění billboardů, zákon vzal v úvahu i zájmy vlastníků a prostřednictvím přechodného ustanovení umožnil provozovat billboardy ještě dalších pět let. „Toto řešení je transparentní a nediskriminační, zároveň zajišťuje legitimní cíl a současně šetří zájmy vlastníků zařízení,“ rozhodl ÚS.

Soud se problematikou zabýval od poloviny roku 2017 z podnětu 17 senátorů, za které jednal Václav Chaloupek (Občané patrioti). Právní úprava podle nich porušila principy právní jistoty a zákaz retroaktivity, zasáhla do práva na podnikání a ocitla se v rozporu s mezinárodní ochranou investic.

Chaloupek dnes novinářům řekl, že nález je třeba respektovat. „Měli jsme pocit, že mohou být porušována lidská práva, právo vlastnit a podnikat, a že může jít o nový způsob vyvlastnění, což by v současné době nemělo být. ÚS nám vysvětlil, jakým způsobem se na to dívá,“ uvedl Chaloupek. Připustil, že pokud by ÚS návrhu vyhověl, vyvolalo by to složitou situaci. Značná část billboardů už od dálnic a silnic zmizela, majitelé by nejspíš chtěli náhradu.

Novela přinesla povinnost odstranit reklamní plochy, pokud jsou blíže než 250 metrů od dálnic a 50 metrů od silnic první třídy. Legální zůstaly billboardy uvnitř obcí, v takzvaném souvisle zastavěném území, a také ty, které byly povoleny podle stavebního zákona.

Zvýšení bezpečnosti silničního provozu bylo podle senátorů možné dosáhnout i jinými metodami než plošným řešením, například odstraňovat nepovolené reklamní plochy a neprodlužovat nájemní smlouvy billboardům na státních pozemcích či mostech. Podle senátorů také připadala v úvahu změna zákona, která by umožnila odstranit konkrétní nebezpečné billboardy s ohledem na převažující veřejný zájem na bezpečnosti silničního provozu, případně je vyvlastnit s náhradou.

Novelu v minulosti kritizovali provozovatelé reklamy jako zásah do svobody podnikání, někteří avizovali, že se budou soudit o ušlý zisk. V okolí tuzemských dálnic zůstávají téměř po roce a půl platnosti zákazu billboardů v ochranném pásmu desítky nelegálních poutačů. Ministerstvo dopravy oficiálně eviduje 912 odstraněných zařízení, podle úřadu je však odmontovaných poutačů více. Stovky nelegálních billboardů jsou stále u silnic první třídy, ke konci ledna jich tam bylo odstraněno 820. Před začátkem platnosti zákazu napočítali silničáři kolem 3000 nepovolených zařízení.

ÚS se pozastavil nad tím, že senátoři návrh na zrušení části novely podali až těsně před vypršením přechodného období, když už dlouho před tím bylo jasné, že se blíží změna pravidel. „Já mám pocit, že to bylo spíš zanedbáno, že si říkali - máme ještě pět let,“ uvedl soudce zpravodaj Vladimír Sládeček.

