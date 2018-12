Ve věku 94 let zemřel bývalý prezident USA George Bush starší

Ve věku 94 let zemřel prezident Spojených států George Bush starší. Oznámil to jeho syn George W. Bush, také bývalý prezident. Bush starší byl v úřadu v letech 1989 až 1993, kdy se v Evropě hroutily komunistické režimy. Byl prvním americkým prezidentem, který přijel po revoluci do Československa, a to přesně rok po listopadových událostech.