Na místě zříceného mostu v Janově roste nový. Vyjde na 200 milionů eur

„Spolu s městem Janov jsme se zavázali, že nový most postavíme co nejrychleji to půjde… Znovuzrození Janova nyní nabývá konkrétních obrysů,“ řekl Conte. „Most postavíme za maximálně sedm měsíců, to je světový rekord,“ slíbil poté Giuseppe Bono, šéf koncernu Fincantieri, který stavbu provádí.

Pád janovského mostu v srpnu 2018 byl jedním z nejhorších neštěstí svého druhu v moderních evropských dějinách. Do 45metrové hloubky se zřítila dvousetmetrová část mostu, zavěšená na nejzápadnějším ze tří vysokých pilířů. Spolu s vozovkou spadly na skladiště, železnici a do rozvodněné řeky Polcevery více než tři desítky osobních a nákladních aut. Zemřelo 43 lidí. Mezi lidmi, kteří pád přežili, byl i český řidič kamionu.

Tunel za půl bilionu: Itálie zastavila práce na nejdražším železničním projektu v Evropě

Razící stroj pro tunel. ( Autor: TELT )

S demolicí zbytku mostu se začalo letos v únoru, v červenci pak pyrotechnici odstřelili poslední dva mohutné betonové pilíře. Už v červnu ale souběžně s demolicí začala stavba nového viaduktu, na 45 metrů vysoké nové pilíře dnes dělníci umístili první, 50 metrů dlouhou část mostovky, která bude po dokončení celkově měřit 1100 metrů.

Projekt mostu, který má podle jeho autora Piana připomínat loď a evokovat tak slavnou mořeplaveckou historii přístavního města, má být hotov do konce dubna 2020. Rozpočet činí 202 milionů eur (5,2 miliardy korun).

