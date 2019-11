V budově FF UK začala stávka studentů za klima. Vysokoškoláci budou protestovat dva dny

Zástupci iniciativy Univerzity za klima dnes nejdříve před několika desítkami mladých lidí na Palachově náměstí přečetli své prohlášení, ve kterém upozornili, že stávkou nemíří proti vedení FF UK, ale chtějí vyzvat vládu k omezení emisí. Společnost podle nich potřebuje změnu ve svém přístupu k životnímu prostředí a lidé by v tomto ohledu měli být aktivnější. Současnou situaci přirovnali k době sametové revoluce před 30 lety. Následně se skupina vysokoškoláků vydala do budovy fakulty, kde by protestující chtěli zůstat přes noc do středy.

Podle proděkana Soukupa vedení fakulty respektuje protest studentů jako vyjádření jejich občanského postoje, trvá ale na tom, aby stávkující v budově zůstali dnes nejdéle do 22:00. „Vedení se domluvilo se zástupci iniciativy, že na noc musí všichni budovu opustit,“ řekl. Organizátoři protestu podle něj ale nemohou zaručit, že odejdou všichni. „Doufáme, že se to vyřeší v klidu, ale nemůžeme vyloučit, že v případě nutnosti bychom se obrátili na policii,“ dodal Soukup.

Stávky by se podle odhadu mluvčího iniciativy Kryštofa Říhy mohlo zúčastnit několik stovek studentů z různých vysokých škol. Na filozofické fakultě se protest koná z toho důvodu, že z ní je vidět na sídlo vlády ve Strakově akademii a na sídlo prezidenta na Pražském hradě, vysvětlil. Hlavním požadavkem studentů podle Říhy je, aby vláda začala zavírat uhelné elektrárny.

Martin Vrba z Extinction Rebellion: Klimatická krize si vyžaduje občanskou neposlušnost

V chodbách budovy budou dnes i ve středu na programu různé debaty a přednášky. Ve středu odpoledne pak mají organizátoři v plánu program zakončit na Palachově náměstí demonstrací s názvem Nechceme oteplování, ale ani Zimu! a následným pochodem k rektorátu UK, řekl jejich mluvčí Kryštof Říha.

Kromě klimatu tak studenti hodlají protestovat i proti současnému rektoru UK Tomáši Zimovi. Nelíbí se jim, že za jeho vedení univerzita řešila již několik kauz. Říha připomněl například plagiátorství bývalého prorektora UK Martina Kováře nebo nedávnou aféru kolem spolupráce UK s firmou Home Credit. „Home Credit je společnost Petra Kellnera, který například přispívá na Institut Václava Klause, který popírá klimatické změny, a to je prostě nepřípustné,“ řekl student.

Iniciativa Univerzity za klima vznikla podle jedné z organizátorek Michaely Babišové letos na jaře jako reakce na středoškolskou iniciativu Fridays for Future, jejíž vznik podnítila švédská aktivistka Greta Thunbergová. Kromě Prahy funguje také v Brně a Olomouci. Její zářijový protest v Praze byl už pátý, podobné se konaly ve 140 zemích po celém světě. V Česku se zapojily dvě desítky měst.

Čtěte také:

Šéf Bank of England varuje byznys: Pokud nezačnete chránit klima, zbankrotujete

Klimatické krizi neutečou ani mrtví. Hřbitovy se musí změnit

Klimatolog Ač: Potřebujeme uhlíkovou daň a další systémové změny, sázet stromy nestačí

Infografika: Může za změnu klimatu člověk?