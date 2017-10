Bartoš: Babiš a Okamura nemyslí vážně, co říkají o EU

Je stále vyloučená koalice s hnutím ANO?

Dali jsme si podmínky, které bohužel ANO nedokáže splnit. A to ani kdyby pan Babiš a pan Faltýnek, kteří jsou momentálně stíháni, odstoupili a někdo je nahradil.

Takže ani paní Šlechtová nebo pan Brabec na postu premiéra pro vás nepřichází v úvahu?

O této kombinaci se hovoří, ale myslím, že ačkoliv nám bylo předkládáno, jak si jde dosavadní koalice po krku, tak jim to zachutnalo a další čtyři roky nám bude vládnout ANO, ČSSD a KDU-ČSL.

ČSSD prohlásila, že půjde do opozice...

ČSSD zažila velký propad, ale uvidíme. My jsme každopádně zvyklí o tom, co děláme informovat a naše strategie platí. S ANO žádná koalice nebude.

Druhý den voleb sledujte online na Euro.cz

Vše o volbách čtěte v rubrice Volby 2017

Stejně jako s KSČM a SPD?

Ano. Mrzí mě, že SPD měla takhle velký úspěch ve volbách, ale drobnou satisfakci cítím v tom, že jsme SPD překonali.

Co říkáte na to, že se do sněmovny dostali i Starostové a TOP 09?

Jsem rád za STAN a chtěl bych je pozdravit a pogratulovat jim. Prošli si před volbami různými podivnými aférami, jsou tam ale slušní lidé jako je pan Rakušan, pan Farský nebo pan Kužílek, který v téhle zemi udělal hodně pro transparentnost. Je autorem zákona 106 a připravuje už novelu tohoto zákona, aby byl přívětivý k občanům a dostalo se jim informací, které žádají.

Tři voliči z deseti jsou přesvědčeni, že nejlepším premiérem této země bude zloděj. Čtěte komentář Pavla Párala:

A jsem i rád v případě TOP 09, i když v případě pana Kalouska si myslí, že by neměl v politice dál pokračovat. A těší mě, ale to je spíš pro pobavení, že se tam dostal i mladý Dominik Feri, který to má v hlavě srovnané a na řadu věcí má dobré názory. S jeho účesem, mým účesem a účesem Mikoláše Ferjenčíka budeme dost netypická trojka v poslanecké sněmovně.

Dokážete si představit, že byste s potenciální staronovou koalicí dokázali na něčem shodnout a jako opozice to podpořit?

Pokud si lidé dobře přečetli volební programy, tak v řadě oblastí by mohla nastat neskutečná shoda. Všichni chtějí transparentní stát, všichni chtějí posílit pravomoci NKÚ, nikdo nechce montovny, všichni chtějí investovat do vzdělání. Peníze na to přitom ve státním rozpočtu jsou, ale rozfrcají se na korupci. Náš program je kontrola mocných, tedy zavést funkční protikorupční program, aby byly peníze na digitalizaci a platy ve školství. A to je naše úloha. Přijít s opatřeními, které reálně šetří peníze.

A dokážete to prosadit z opoziční role?

Vždyť to je společný zájem všech. I v Praze na magistrátu, kde jsme opozice, běžně hlasujeme pro návrhy, které se nám zdají dobré. To už ukazujeme v politice, v Senátu, v krajích a to je to, proč nás lidé volili.

Uspěly proti evropsky naladěné strany jako je ANO či SPD. Myslíte, že se nyní zhorší pozice Česka v Evropě?

Pan Okamura rozhodně nemyslí vážně vše, co říká. Nemá ani rozmyšlené, jak by to mělo fungovat a sám přiznal v České televizi, že jeho názory jsou nerealistické. Jsem ale přesvědčen, že bychom se měli starat o evropskou politiku a být aktivnější. Hlavně naši poslanci v Evropském parlamentu musí být aktivnější a hájit zájmy České republiky i společné zájmy jako je obrana, řešení migrační krize a nedělat kverulanty.

To je jasné i panu Okamurovi i panu Babišovi. Řada věcí zazněla z důvodů voleb a nálad ve společnosti, které jim přinesly ve volbách úspěch. Ale nemyslím, si že bych chtěli realizovat politiku, která v posledních měsících od pana Babiše i pana Okamury zazněla.

Jak bude vypadat nová Sněmovna?