Stavba úseku D11 z Hradce Králové do Předměřic začne 2. října. ŘSD se dohodlo s ekology

Osmikilometrový úsek dálnice D11 z Hradce Králové do Předměřic nad Labem by se měl začít stavět 2. října. ŘSD dnes uzavřelo kompromisní dohodu s občanským sdružením Děti Země, které koncem července podalo rozklad proti stavebnímu povolení. Nyní se zavázalo, že ho do týdne stáhne.