Soudkyně Králová zůstává ve funkci. Kárný senát jí pouze snížil plat

Králová podle rozhodnutí kárného senátu v kauze Vojenského zpravodajství chybně hodnotila výpověď expremiéra Petra Nečase. Podle předsedy senátu Karla Šimky na ni pohlížela „v extrémním rozporu s rozumným myšlením“.

V dalších čtyřech kauzách soud poukázal na to, že šlo o komplikovanou ekonomickou kriminalitu. „Hospodářské kauzy nejsou černá kontra bílá, jsou to věci, které je velmi obtížné hodnotit, deset lidí bude mít deset trochu jiných názorů,“ řekl Šimka. Doplnil, že pokud by se pochybení Králové prokázalo v plném rozsahu kárné žaloby, nejspíš by ji soud skutečně odvolal z funkce.

Králová s novináři nehovořila. „Rozhodnutí respektujeme,“ řekl její právník Jiří Teryngel. „Jsem tím zaskočen a nerozumím tomu. Máme zřejmě dosti rozdílné představy o nárocích pro funkci soudce,“ reagoval Pelikán

Králová čelí ještě jedné kárné žalobě, kterou podal předseda Městského soudu v Praze Libor Vávra a Nejvyšší správní soud ji bude teprve řešit. Ministr Královou koncem minulého roku dočasně zprostil funkce soudce. Nyní by se mohla vrátit do taláru. Kárný senát podle Šimky musí v brzké době zvážit, zda trvají důvody pro dočasné zproštění funkce.

Kárný senát při projednávání Pelikánovy žaloby detailně prošel pět případů, kde Králová údajně vícekrát nerespektovala pokyny odvolacího soudu. Zástupci ministerstva spravedlnosti trvali na odejmutí taláru. Obhájci Králové před kárným senátem uznali, že některá svá rozhodnutí mohla lépe odůvodnit. Jinak ale kárné řízení vnímali jako tlak na „neposlušnou“ soudkyni, navrhovali zproštění.

V kauze Vojenského zpravodajství figurovala současná manželka bývalého premiéra Jana Nečasová (dříve Nagyová). Králová všechny obžalované včetně Nečasové opakovaně osvobodila. Městský soud v Praze nakonec nechal případ přidělit jiné soudkyni, která je uznala vinnými.

„Vůbec jsem to nebrala jako střet s odvolacím soudem,“ řekla před kárným senátem Králová. Pokyny odvolacího soudu brala podle svých slov spíše jako podnět, co vzít v úvahu a co při novém projednání případu zohlednit.

„Jako zkušená trestní soudkyně si musela být vědomá toho, že když bude mít takovýto přístup k těm pokynům, tak ta věc se jí bude neustále vracet, že vznikne 'ping pong',“ uvedl jeden z úředníků zastupujících ministerstvo.

Králové byly odebrány kauzy Vojenského zpravodajství i Čepra - Případem zneužití Vojenského zpravodajství se soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 1 Králová zabývala od června 2014, kdy státní zastupitelství podalo obžalobu. Králová nejprve trestním příkazem Nečasové (dříve Nagyové) uložila roční podmínku, jedno stíhání zastavila a další dva lidi předala ministerstvu obrany, aby ho řešilo jako kázeňské provinění. Pražský městský soud však případ zpravodajců vrátil. Nečasová i státní zástupce navíc podali odpor, takže se muselo konat hlavní líčení. - V květnu 2016 dospěla Králová k závěru, že nikdo trestný čin nespáchal. Městský soud v Praze vyhověl odvolání žalobců a vrátil věc k doplnění dokazování. Králová v červnu 2016 čtveřici znovu nepravomocně osvobodila, odvolací soud ale verdikt opět zrušil a případ vrátil k projednání. Loni v lednu pak pražský městský soud kauzu zneužití zpravodajství Králové odebral. Vytkl jí nelogické hodnocení důkazů a zpochybnil její nestrannost. Případ začala řešit soudkyně Pavla Hájková. Loni v listopadu soud Nečasové uložil dvouletý podmíněný trest a pětiletý zákaz činnosti ve vedoucích funkcích státní správy. Zpravodajci dostali také podmínky. Rozhodnutí není pravomocné. - Od konce roku 2016 Králová soudí další případ, související se zásahem na Úřadu vlády v červnu 2013. Jde o kauzu takzvaných trafik, tedy podplácení poslanců funkcemi. Žalobě kromě Nečasové čelí její manžel a bývalý premiér Petr Nečas či někdejší vládní úředník Roman Boček. Králová požádala, aby jí případ odebrali kvůli tomu, že její kolegyně je manželkou exposlance ODS Petra Tluchoře (v kauze byl dřív obviněn a nyní je svědkem), městský soud jí ale nevyhověl. - Počátkem listopadu soudkyně rozhodla, že odposlechy, o něž se opírá obžaloba, jsou nezákonné. Při předchozích jednáních ale Králová použití odposlechů připustila. Později své rozhodnutí upřesnila, že za nezákonné považuje jen dvě sms, které jsou součástí trestního spisu, nikoliv tedy všechny odposlechy. Kvůli této kauze podal na Královou kárnou žalobu předseda pražského městského soudu Libor Vávra (Nejvyšší správní soud ji ale bude teprve řešit). - Již v září na Královou podal kárnou žalobu rovněž ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO). Vytkl jí pět konkrétních trestních řízení, které podle něj prodloužila o léta, protože nerespektovala právní názory nadřízených soudů. Pelikán koncem roku dočasně zprostil Královou výkonu funkce soudkyně. - Mezi zmiňované případy patří obvinění někdejšího šéfa Správy železniční a dopravní cesty Jana Komárka za uzavření nevýhodných smluv na nákup elektřiny. Po dvojím osvobození senát pod vedením Králové v listopadu 2013 Komárka odsoudil k dvouleté podmínce (hrozilo mu až osmileté vězení). Městský soud ale nakonec Komárka osvobodil. - V listopadu 2013 padl verdikt i v kauze bývalého ředitele firmy Čepro Tomáše Kadlece a jeho někdejšího obchodního ředitele Alexandra Houšky. Podle žalobce podepsali v letech 2003 až 2005 nevýhodné smlouvy. Králová oba muže osvobodila, po dovolání nejvyššího státního zástupce se proces vrátil na začátek. Kadlec a Houška byli osvobozeni i v prosinci 2015 a v září 2016. Oba tyto verdikty Králové městský soud zrušil - první s odůvodněním, že líčení provázely podstatné vady a také porušení trestního zákoníku. Loni v dubnu byla Králové tato kauza odebrána. - V listopadu 2013 padl další osvobozující rozsudek v dalším „kárném“ případu, pod nímž je Králová podepsána. Obžaloby zprostila bývalého velvyslance v Thajsku Milana Sedláčka a další dva lidi, obžalované kvůli uzavření smluv na marketingové akce kolem česko-asijského fóra 2009. Zhruba o dva měsíce dříve padl osvobozující verdikt i v podobném případu někdejšího ministra a velvyslance v Austrálii Juraje Chmiela, kterého žaloba vinila z porušení zákona o veřejných zakázkách. - V předchozích letech Králová soudila i výtvarníka Romana Týce kvůli jeho konfliktu se strážníky. V červnu 2012 rozhodla, že umělec nespáchal trestný čin a případ skončil jako přestupek na radnici. Na starosti měla také kauzu Čechoameričana George Novotného, obžalovaného mimo jiné z vydírání bývalého šéfa televize Nova Vladimíra Železného (kauza souvisela s případem, v němž byli oba potrestáni za krácení daní při dovozu obrazů z ciziny). Novotnému v červnu 2009 vyměřila dvouletou podmínku. - Králová (narozena 12. srpna 1951) začínala podle informací médií v justici v polovině 70. let, nejprve působila v Chebu a Karlových Varech. K Obvodnímu soudu pro Prahu 1 byla jmenována v roce 1990, na přelomu století působila i jako jeho místopředsedkyně. Podle seznamu, který v roce 2011 zveřejnilo ministerstvo spravedlnosti, byla před rokem 1989 členkou komunistické strany.



