Druhá šance. Pelikán znovu hledá cestu z dluhové pasti pro statisíce lidí

Loni Pelikánova „oddlužovací novela“ neprošla Poslaneckou sněmovnou, zejména pravicoví poslanci ji označovali za morální hazard, a to přestože za extrémní množství předlužených lidí mohou do jisté míry právě politici tím, že roky neřešili podnikání predátorských společností a obrovský byznys s chudobou.

Pelikán chce změnou legislativy umožnit oddlužení i lidem, kteří nesplňují základní podmínku osobního bankrotu – schopnost splatit alespoň 30 procent svých dluhů během pěti let. Nově by v extrémních případech mohla stačit nula výměnou za to, že dlužník bude sedm let pod dohledem insolvenčního správce a soudu. Novela prošla v této podobě ve středu vládou a míří k poslancům.

Pelikán sklidil pochvalu neziskových organizací, které s předluženými lidmi pracují, a kritiku některých zástupců věřitelů označujících ji za dluhovou amnestii. „Vyřešit problematiku tzv. dluhových pastí je bezpochyby velmi potřebné, nedomnívám se však, že by právě předložená novela insolvenčního zákona mohla vést k vytyčenému cíli. Naopak se obávám, že může být pro některé dlužníky jen dalším signálem, že své dluhy nemusí platit. V budoucnu tak může vést k ještě větší míře zadluženosti,“ říká například Pavel Staněk, prezident České asociace věřitelů.

„Nejedná se o dluhovou amnestii. Proti takovému nálepkování se ostře vymezujeme. Předložená novela pouze zjednodušuje cestu poctivým dlužníkům do procesu oddlužení, ale samotný až sedm let trvající proces oddlužení naopak přiostřuje,“ oponuje Radek Hábl z vládní Agentury pro sociální začleňování.

Upozorňuje naopak, že jsme široko daleko jediná země, která stále ještě blokuje přístup do oddlužení. To může motivovat lidi k návratu do normálního života a tím přinést zvýšení příjmů státního rozpočtu z daní a sociálního pojištění a snížení nákladů na výplatu sociálních dávek.

Byť neziskové organizace novelu vítají, poukazují i na její úskalí. „Zatímco věřitelé nemusí získat nic, insolvenční správce při nulovém oddlužení získá téměř 100 tisíc. Za zásadní ale považuji nedostatečné kapacity insolvenčních poradců, správců či soudů,“ upozorňuje Daniel Hůle z Člověka v tísni. Ředitel Poradny při finanční tísni David Šmejkal soudí, že klíčové bude, aby byl insolvenční správce dostatečně motivován a měl dostatek pravomocí ke zrušení oddlužení, jestliže má dlužník nedbalý přístup k získání odpovídajícího zaměstnání a tedy i příjmů.

