Válka, která neměla vítěze. V rámci kvalifikace na fotbalové MS se střetly týmy obou Korejí

„Bylo to (utkání) jako válka,“ přiznal novinářům na letišti v Inčchonu bezprostředně po návratu Čche Jong-il, sám bývalý reprezentant a nynější viceprezident Korejské fotbalové asociace.

„Severokorejci se mi ani nepodívali do očí, když jsem s nimi mluvil, nemluvě o tom, že by mi snad odpověděli.“

A podobné dojmy během mače nabyl rovněž kapitán jihokorejského týmu Son Hung-min.

na objednávku Audi Q7 Nafta Nafta Automatická Automatická Motor:

45 TDI quattro 170kW Výbava:

Q7 1 594 710 Kč

s DPH Detail na objednávku Jeep Wrangler Unlimited Nafta Nafta Automatická Automatická Motor:

2.2 CRD Výbava:

Sport 1 115 334 Kč

s DPH Detail na objednávku Peugeot Rifter Nafta Nafta Manuální Manuální Motor:

1.5 BlueHDI 96kw Výbava:

Active 532 000 Kč

s DPH Detail na objednávku Volvo XC90 Nafta Nafta Automatická Automatická Motor:

B5 AWD Výbava:

Momentum 1 453 405 Kč

s DPH Detail na objednávku Hyundai Santa Fe Benzín Benzín Automatická Automatická Motor:

2.4 GDI e-CVVT 4x4 AT Výbava:

Confidence 794 990 Kč

s DPH Detail na objednávku Audi Q7 Nafta Nafta Automatická Automatická Motor:

45 TDI quattro 170kW Výbava:

Q7 22 968 Kč

s DPH Detail na objednávku Škoda Kamiq Benzín Benzín Manuální Manuální Motor:

1.0 TSI/70 kW Výbava:

Ambition 368 505 Kč

s DPH Detail na objednávku Škoda Kodiaq RS Nafta Nafta Automatická Automatická Motor:

2.0 TDI 176 kW 4x4 DSG Výbava:

RS 1 103 908 Kč

s DPH Detail na objednávku Hyundai i30 Fastback N Line Benzín Benzín Manuální Manuální Motor:

1.4 T-GDI/103 kW Výbava:

N Line 474 990 Kč

s DPH Detail na objednávku Volkswagen Touareg Nafta Nafta Automatická Automatická Motor:

3.0 TDI 210kW 4x4 AT Výbava:

Elegance 1 442 232 Kč

s DPH Detail na objednávku BMW M4 Coupé Benzín Benzín Manuální Manuální Motor:

M4 Coupé Výbava:

M4 1 500 590 Kč

s DPH Detail na objednávku Volvo XC60 Nafta Nafta Manuální Manuální Motor:

D3 Výbava:

Momentum 984 777 Kč

s DPH Detail

„Zápas byl agresivní do té míry, že je, myslím, celkem obrovským úspěchem už jen to, že jsme se bezpečně vrátili domů, aniž bychom utrpěli zranění,“ vysvětloval útočník, jenž má na klubové úrovni odehráno i 136 utkání v Premier League, a to sice v barvách Tottenhamu Hotspur.

Trochu jiná akce na hřišti

Po devadesáti minutách svítil na výsledkové tabuli bezbrankový stav 0:0, o nedostatek akce na hřišti, byť trochu odlišné, než o jakou by asi měli potenciální fanoušci zájem, každopádně nouze nebyla. Dokazuje to mimo jiné video pořízené švédským velvyslancem v Severní Koreji Joachimem Bergströmem, kterému jako jednomu z mála vyvolených byl vstup na stadion umožněn.

Kromě něj byl podle zpravodajského weubu BBC v hledišti přítomen rovněž samotný prezident Mezinárodní federace fotbalových asociací (FIFA) Gianni Infantino. Ani jeho ovšem úterní utkání příliš nepotěšilo, ba naopak. Z Pchojngjangu podle svých slov odjížděl „zklamaný“ a „překvapený“ absencí jakýchkoliv fanoušků v ochozech.

Kapacita stadionu přitom byla více než dostačující. „Čekali jsme, že jakmile se otevřenou brány, přijde 50 tisíc lidí, ale nestalo se tak,“ líčil Čche Jong-il.

Ze záznamu nic nebude

Nekonal se rovněž ani žádný živý přenos, ačkoliv kamery severokorejských médií prý zápas snímaly. DVD se záznamem utkání bylo následně podle německého novináře Fabiana Kretschmera žijícího v Soulu dokonce předáno jihokorejským fotbalistům, kteří jej měli doručit tamní televizní stanici. Ta chtěla svým divákům zprostředkovat alespoň záznam tohoto kvalifikačního duelu. Nakonec se tak ale nestane, protože podle Korejské fotbalové asociace je kvalita nahrávky mizerná a severokorejská média svým kolegům z jihu poloostrova navíc ještě ani neudělila příslušná autorská práva.

„V Jižní Koreji je o tento zápas velký zájem,“ cituje BBC tamního sportovního novináře Steva Manseounga Hana. „Ale zatímco průměrné Jihokorejce zajímá spíše samotný zápas, lidé žijící mimo Koreu daleko více zajímá, co se odehrálo mimo trávník,“ podotýká.

Konflikt, který trvá již bezmála 70 let

Technicky vzato jsou obě země nacházející se na Korejském poloostrově spolu ve válce již od poloviny minulého století. Konflikt, ke kterému totiž došlo mezi lety 1951 až 1953 byl ukončen pouze příměřím, mírová dohoda jako taková doposud podepsána nebyla.

O jejím sjednání přitom v posledních letech oba znepřátelené státy usilují možná více než kdy předtím. Docílit tohoto historického okamžiku se prostřednictvím vzájemných schůzek s vůdcem Severní Koreje Kim Čong-unem snaží rovněž americký prezident Donald Trump. Jejich druhé společné setkání konané během letošního února ve vietnamské Hanoji nicméně skončilo krachem.

Od té chvíle vyjma letmého červnového setkání, při němž šéf Bílého domu dokonce nakrátko překročil hranici a vstoupil na území KLDR, však prozatím k žádné další vrcholné schůzce nedošlo, a proto zůstává situace na Korejském poloostrově i nadále neměnná.

Dále čtěte:

Konec patu. Zástupci KLDR a USA ve Švédsku obnovili jaderné rozhovory

Směr Japonsko: Severní Korea vypálila další dvě rakety

Balistické zkoušky KLDR prý dohodu s USA neporušují. Kim mě nechce zklamat, tvrdí Trump