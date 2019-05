Rosatom chce prorazit i v malých reaktorech. Otestuje je v těžebních lokalitách na Sibiři

Rusové by chtěli nový reaktor použít v odlehlých lokalitách na Sibiři, které lze jen s velkými obtížemi připojit k elektrické síti nebo zásobovat ropou a topnými oleji. Jak uvedl prezident dceřiné firmy Rusatom Overseas Jevgenij Pakermanov v rozhovoru pro S&P Global Platts, vhodnou lokalitou pro umístění malého reaktoru může být plánovaný důl na měď a zlato Baim na Čukotce nebo důl na železnou rudu Surojam v Čeljabinské oblasti.

Parametry nového reaktoru RITM-200 představil manažer koncernu Rosatom Nikita Rtiščev na konferenci o malých jaderných reaktorech, která se konala v Praze v polovině února. Zajímavostí může být to, že palivo vydrží na sedm let provozu. Zařízení o elektrickém výkonu 55 megawattů vychází z reaktorů používaných na ledoborcích, ale také ze staršího modelu KLT-40. Dva takové reaktory letos v létě připlují na lodi Akademik Lomonosov do přístavu Pevek a stanou se novým zdrojem energie pro část Čukotky.

Jak se vyrábí reaktor RITM-200 pro ledoborce:

Zájem o malé jaderné reaktory ve světě v posledních letech roste, mimo jiné i v důsledku opakovaného prodlužování a prodražování výstavby velkých jaderných bloků. Jejich výhodou je například to, že je lze po několika dílech přivézt až na místo určení. Také nákladově vycházejí lépe. Například americký NuScale uvádí, že celkové náklady (investiční i provozní) vycházejí na zhruba 60 dolarů za megawatthodinu. Velké reaktory se – včetně nákladů na bankovní financování – pohybují již okolo 100 dolarů/MWh.

Vedle Rosatomu a NuScale chce na otevírajícím se trhu příležitostí pro menší reaktory uspět třeba britský koncern Rolls-Royce se 440megawattovým reaktorem střední velikosti. Konsorcium GE Hitachi se po neúspěšném nabízení velkého varného reaktoru ESBWR zaměřilo na menší 300megawattový reaktor. V Rusku v minulých letech vyvolal velkou pozornost i očekávání projekt malého reaktoru SVBR-100, ten však ztroskotal na problémech s financováním vývoje.

