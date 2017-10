Rath u soudu: 11 hodin argumentů, proč je Pacovský podjatý

Senát Pacovského v červenci 2015 Rathovi uložil 8,5 roku vězení za přijímání úplatků v souvislosti s manipulováním veřejných zakázek v regionu. Verdikt následně loni v neveřejném zasedání zrušil odvolací vrchní soud kvůli použitým odposlechům a věc vrátil k novému projednání. Letos se případ dostal k Nejvyššímu soudu, který naopak rozhodl o tom, že odposlechy lze použít jako důkaz.

Rath je přesvědčen o tom, že soudce Pacovský nerozhoduje nestranně. Rath začal námitku zdůvodňovat v pondělí, kdy mu to zabralo celý den a stejný scénář byl i dnes. Rath dnešní projev nejprve věnoval ústavní stížností proti prezidentovi Miloši Zemanovi a ministrovi spravedlnosti Robertu Pelikánovi.

Ve stížností tvrdí, že svými veřejnými vyjádřeními ke kauze senát nemusí rozhodovat nezávisle a svobodně. Zeman například v minulosti uvedl, že uvažuje o podání kárné žaloby na soudce, který u vrchního soudu v Rathově případě rozhodoval. „Politická moc vyvolává plošně nátlak na soudní soustavu,“ řekl Rath.

Ve svém celodenním monologu se Rath také označil za největšího zastánce práva soudců na rozhodování bez nátlaku, bez hrozby sankcí vůči nim za to, jak rozhodují. „To je celé poselství ústavní stížnosti,“ prohlásil Rath.

Mučedníci politiky. V celé naší historii nebylo nikdy stíháno a souzeno tolik politiků jako dnes

Uvedl také, že výrok Nejvyššího soudu je pouze akademický a soud by se podle něj měl řídit usnesením vrchního soudu. „Vy jste v pasti, pokud byste se ztotožnil s rozhodnutím vrchního soudu, vystavíte se útoku ze strany ministerstva spravedlnosti a prezidenta republiky. Ať rozhodnete, jak rozhodnete, jste vystaven riziku kárné žaloby. To je důvod, proč byste se měl vyloučit,“ řekl dnes mimo jiné soudci Rath.

Dlouze se také věnoval neúspěšné žalobě proti Pacovskému, v níž se domáhal písemné omluvy a tisícikoruny za to, že soudce zpřístupnil novinářům trestní spis v jeho korupční kauze včetně osobních údajů. Rath by měl soudci za neúspěšnou žalobu zaplatit náklady za právní zastupování, které musel vynaložit. Rath dnes v jednací síni soudci předal 10 tisíc korun jako první splátku za prohraný spor. Soudce peníze nepřijal a dal je do soudní úschovy. Ratha také upozornil, že peníze věnoval dobročinné organizaci, a tak by neměl být příjemcem.

Kromě Ratha dnes u soudu není nikdo z dalších obžalovaných. Pouze na zahájení přišla Lucia Novanská, která se však hned omluvila a odešla. Proti pondělnímu zahájení také opadl zájem médií o případ. Místo desítek novinářů jich dnes v soudní síni bylo sedm.

Za hlavní organizátory trestné činnosti obžaloba považuje Kateřinu Kottovou a Petra Kotta, kteří podle spisu přizpůsobovali veřejné zakázky za Rathova vědomí i aktivní podpory „velkým hráčům“, kdy jednoho z těchto soutěžitelů za úplatek zvýhodnili, zatímco ostatní mu záměrně dělali „křoví“. Ve zrušeném rozsudku jim za to soud vyměřil 7,5 roku vězení. Stavební zakázky se týkaly opravy budov a modernizace nemocnic ve Středočeském kraji či opravy zámku v Buštěhradu na Kladensku.

V korupční kauze je 11 obžalovaných, policie je pozatýkala v květnu 2012. Zbylými stíhanými jsou stavební manažeři, jednatelé zdravotnických společností nebo spolupracující obviněná Ivana Salačová.

