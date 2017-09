Život a doba dotačního hnízda: hlavně, že se čerpá

V žádném ze zmapovaných případů se čáp nevrátil zpátky do rodného hnízda. Zároveň však všechny dokumentují divokou dobu porcování eurodotací.

Cílem analýzy evropských dotací z let 2007 až 2013 není projekty očerňovat ani zpochybňovat. Jde o to, připomenout desetiletí a praktiky, které umožnily miliardářům čerpat evropské dotace i na ryze soukromé a luxusní komerční projekty. Peníze běžně inkasovaly firmy se skrytými majiteli a nebylo to divné, natož trestné – v tom má Babiš pravdu. Ale opět, nikdo nedosáhl podvodných „kvalit“ Čapího hnízda.

Chateau Herálec zařadila letos stanice CNN Travel mezi 15 nejlepších zámeckých hotelů světa. Pětihvězdičkový boutique hotel je ale zajímavý i z jiného hlediska. V roce 2008 opravy podpořila 42 miliony EU, přičemž firma krátce předtím změnila jméno i majetkovou strukturu, když se vyvázala ze stavebního kolosu PSJ miliardáře Františka Vaculíka.

Na začátku bylo eseróčko s názvem Hotel Gustav Mahler, jehož stoprocentním vlastníkem byl tehdejší PSJ holding. Situace se mění v lednu roku 2008. Firma se přejmenovává na Malý zámeček a přebírá ji Futura Investment. V prosinci téhož roku Malý zámeček dostává dotaci 42,27 milionu korun z ROP Jihovýchod na opravu objektu.

Pohledem do tehdejšího obsazení firem je patrné, že jednatelkou Malého zámečku byla Alexandra Kasperová, někdejší členka představenstva PSJ. A následnou zakázku na opravu zámku do jeho luxusní podoby (eurodotace měly tvořit 20 procent celkových nákladů) nedostal nikdo jiný než PSJ. Samotná firma dnes popírá, že by za zámkem stála a vyvedla ho jako boční projekt, který měl šanci dostat dotace.

Čtěte také:

„Odprodej obchodního podílu PSJ ve společnosti Hotel Gustav Mahler byl součástí majetkoprávního vypořádání v souvislosti s ukončením majetkové účasti bývalého akcionáře v PSJ. Následné čerpání dotace bylo pouze záležitostí této společnosti, se kterou již PSJ nemělo nic společného a nepatřila a nepatří vůbec do její skupiny společností,“ vzkázal mluvčí firmy Miroslav Fuks. Projekt nicméně opakovaně kontrolovali úředníci ministerstva financí, a to hned třikrát, a jednou se o něj zajímal i Nejvyšší kontrolní úřad.

Alexandra Kasperová po sedmi letech provozu stále stojí v čele projektu. Účinkování v PSJ ukončila podle svého vyjádření pro týdeník Euro v roce 2007 a zámek v Herálci je soukromý projekt. Její rodinná firma Futura Investment ho získala v roce 2004 v dražbě od kraje a začala částečně opravovat. „Šlo o projekt, který v sobě spojoval jak samotnou rekonstrukci, tak i budoucí provoz. Proto jsme pro něj vytvořili osobitou entitu – na začátku roku 2008 jsme koupili čistou společnost od PSJ a nepeněžitým vkladem jsme do ní vložili zámek,“ vysvětluje.

Do majetkového kolotoče Čapího hnízda má tento projekt velmi daleko, ale je poměrně výmluvným svědectvím své doby. Dnes už by Unie luxus pro pár velmi majetných hostů penězi rozhodně nepodpořila.

Celý text čtěte v aktuálním vydání týdeníku Euro, které vychází 25. září. V elektronické verzi ke stažení na www.alza.cz/euro.