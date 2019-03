Kapsch, ÚOHS, Brno, Faltýnek. Policie rozjela velkou razii

Policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) dnes zasahují nejméně na pěti místech v Česku. Přišli do pražského sídla firmy Kapsch a do bytu jejího ředitele, do Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) v Brně, na radnici městské části Brno-střed a k místopředsedovi hnutí ANO Jaroslavu Faltýnkovi. Mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej uvedl, že útvar provádí úkony ve dvou samostatných trestních věcech. Neupřesnil, která místa zásahů spolu souvisejí.