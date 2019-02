Pojď ven! Facky a rvačky mají v českém parlamentu dlouhou tradici

V pátek 27. ledna 1922 ovládl československou sněmovnu chaos, zmar, řev a puch zkažených vajec.

Nejdřív se činili komunisté. Sotva do sněmovny vkročil její předseda František Tomášek, uvítali ho soudruzi „hurónským pokřikem“ a máváním výtisků Rudého práva, ve kterém bylo zcenzurováno nedávné parlamentní provolání komunistického předáka Josefa Hakena k vojákům. Tomášek poté, jak psala Národní politika, zahájil „za pekelného burácení komunistických pultů“ schůzi, pracovat se však nedalo. Komunista Jaroslav Blažek řval na celé kolo „Měli jsme ještě málo censorů rakouských? To je demokracie?“, poslankyně Anna Malá „rozmlátila na cucky“ svazek „sbaleného pijavého papíru a spisů“ a jejich soukmenovec Josef Skalák „vytrhl ze svého pultu prkno a mlátil jím do taktu“. Nežinýroval se ani tehdejší místopředseda strany Bohumír Šmeral, který „pěstmi pult svůj silně poškodil“.

Vzápětí se přidali Němci – sociální demokraté i poslanci za Německou nacionální stranu (DNP). Vznikla z toho strkanice, bezmála rvačka, ale to už se komunisté postavili jako jeden muž do pozoru, zapěli „Rudý prapor“ a demonstrativně odešli. To nejlepší ale mělo teprve přijít.

Chvíli poté „rozplesklo se cosi na světlém zástěnku nad hlavou zvonícího a napomínajícího předsedy Tomáška“ a zápach zkažených vajec vyhnal poslance ze sálu. Pachatelem byl člen DNP Alois Baeran, který do parlamentu propašoval smrdutou pumu naplněnou sirníkem (sulfidem) amonným. Jindy vcelku umírněná Národní politika hodnotila jeho čin jako „útok bídáckého zhovadilce“ a vyslovila přání, aby „Baeran za zvrhlost svoji potrestán byl kriminálem, kam už dávno patřil“.

To se nakonec ostatně vyplnilo, když soud poslal Baerana na čtyři roky za mříže. Smrdutá puma v tom však hrála jen podružnou roli, protože se ukázalo, že Baeran má kromě zamoření sněmovny na svědomí také vyzvědačství ve prospěch Maďarska a Polska.

Extempore poslance SPD Lubomíra Volného, který před pár dny ve sněmovně pořvával na sociálního demokrata Jana Birkeho „Pojď ven!“, nemá v českém parlamentu obdoby. Byla tu sice Topolánkova „jednička“, nahnědlé třeštění sládkovců, opilecké eskapády poslance ODS Petra Kotta (nejlepší je ta ze září 2003, kdy stranickému kolegovi Vlastimilu Tlustému, který se jej pokoušel „vybagrovat“ z hostince u Schnellů, řekl: „Víš co, jdi do prdele, Tlustimile.“), nejrůznější Rathovy či Kalouskovy sprosťárny, ovšem takhle buransky, „pohospodsku“ ještě nikdy žádný poslanec jiného na „férovku“ nevyzval.

Všechny mravokárce, kteří mají pocit, že dříve se k sobě lidé chovali slušněji, je však třeba zklamat – za první republiky i za císaře pána se k sobě poslanci chovali mnohem agresivněji. Doba byla tenkrát daleko méně uhlazená a fyzické násilí přijatelnější než dnes. Před první světovou válkou se ještě občas konaly souboje (například roku 1905 se jich v monarchii odehrálo 50), a lidé si proto dovedli vcelku snadno představit, že by svou či národní čest mohli hájit ručně.

