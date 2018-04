Odškodné za vedení v poutech. Rath vysoudil 12 tisíc

Policie zadržela Ratha v květnu 2012 a soud ho poslal do vazby, odkud byl propuštěn v listopadu 2013. Ústavní soud v lednu 2014 vydal nález, že Rath byl ve vazbě nejméně od června 2013 protiprávně.

Soud vyhověl části žaloby, která se týkala toho, že Rath byl k soudu přiváděn v poutech i v době, kdy už neměl ve vazbě být. Soudkyně Zuzana Šmídová každé takové předvedení před soud vyčíslila 400 korunami. Celkem jich bylo 30, což v součtu dalo 12 tisíc korun.

Zamítl naopak další část žaloby, která se týkala nesprávného úředního postupu. V této části Rath kritizoval, že byl k soudu veden nestandardním způsobem, který označoval za "vláčení". Soudkyně s tím však nesouhlasila. „Byly použity zákonné zajišťovací prostředky, mezi které patřila nejmírnější pouta s řetízkem,“ řekla Šmídová. Upozornila na to, že jsou i horší způsoby, jak obviněné eskortovat před soud.

Podle Rathova advokáta Romana Jelínka je rozsudek zásadní v tom, že by měla být otevřena debata, zda mají být k soudu vedeni v poutech lidé, kteří nejsou nebezpeční. „To, co je standardní, neznamená, že to je zákonné. Jestliže zákon umožňuje, a nikoliv přikazuje přiložení pout, pak je otázka, zda se tak musí stát ve všech případech,“ řekl Jelínek.

Rath původně požadoval i 60 tisíc korun za náklady, které mu údajně vznikly v souvislosti s nezákonnou vazbou. Tuto část žaloby loni v říjnu pravomocně zamítl pražský městský soud. Požadavek za vedení v poutech však tehdy městský soud vrátil k obvodnímu soudu zpět k projednání. Ministerstvo spravedlnosti v minulosti Rathovi přiznalo 19 tisíc korun.

Mluvčí Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Radek Ležatka po jednání novinářům řekl, že je pro stát úspěch, že Rath se zhruba 90 procenty žaloby neuspěl. „Nicméně počkáme si na písemné odůvodnění rozsudku a následně zaujmeme další postup,“ řekl Ležatka.

Soud uznal Ratha v červenci 2015 vinným z přijímání úplatků a nepravomocně mu uložil 8,5 roku vězení. Odvolací senát pražského vrchního soudu však rozsudek o rok později zrušil kvůli použitým odposlechům. Krajský soud se tak musel trestní kauzou znovu zabývat. Rozsudek by měl soud vynést 27. června.

