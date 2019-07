Nových exekucí znovu přibývá. Za tři čtvrtletí se jejich počet navýšil meziročně o 9362

Ačkoli podle údajů Exekutorské komory počet nově zahájených exekucí v roce 2018 meziročně klesl o 106 445 na 505 120, v posledním čtvrtletí loňského roku nových exekucí proti stejnému období předešlého roku přibylo, řekl Hábl. Od října do prosince to bylo o 4961 případů. Trend meziročního nárůstu pokračoval i v letošním prvním půlroce. Od ledna do března stoupl počet nových exekucí meziročně o 3447 a od dubna do června o 954.

Podle Hábla není jasné, proč se množství nových exekucí meziročně zvedlo. „Není to ale možné brát na lehkou váhu a je třeba tomu věnovat pozornost,“ řekl. Za první letošní pololetí vzniklo celkem 258.335 nových exekucí, což je 52 procent jejich celkového množství z loňského roku.

Viceprezident Exekutorské komory Jan Mlynarčík v březnu uvedl, že letos očekává pokračování klesajícího počtu nových exekucí i celkového počtu exekucí. Podle něj by k tomu měla přispět mimo jiné vysoká míra zaměstnanosti i nová pravidla pro oddlužení, která by měla dát šanci zbavit se dluhů více lidem.

Podle Mapy exekucí, kterou před dvěma lety vytvořila Otevřená společnost s Ekumenickou akademií, mělo v roce 2017 nějakou exekuci 9,7 procenta obyvatel Česka, tedy 863 tisíc lidí. Proti roku 2016 jich přibylo víc než 29 tisíc. Tři a více exekucí mělo 493 tisíc osob a více než deset exekucí 151 tisíc lidí. Odborníci na sociální problematiku považují předlužení za jeden z nejvážnějších společenských a ekonomických problém Česka. Označují ho za zásadní překážku v zaměstnávání a ve zlepšení situace chudých.

