Advokát chudých Němec: exekuce politiky dlouho nezajímaly

Advokát Petr Němec už dosáhl řady úspěchů u Nejvyššího či Ústavního soudu a výrazně tím přispěl k ochraně spotřebitelů. Naposledy v polovině června vyhrál u Ústavního soudu spor s úvěrovou společností Essox. Soud rozhodl, že nelze považovat za rozporné s dobrými mravy, když člověk nesplácí závazky kvůli své předluženosti.

„Ten nález pomáhá poctivým věřitelům. Exekuci vedla společnost, která využívala protiprávní stav ke svému prospěchu, takže jiná úvěrová společnost, která postupovala podle práva, byla v nevýhodě. Teď půjde více peněz poctivým věřitelům. Takže ti by se z toho měli radovat,“ říká Petr Němec.

Proč jste se vlastně začal zaměřovat na rušení protiprávních exekucí? To asi není pro advokáta úplně ta nejvýnosnější oblast.

To určitě není. Vzniklo to tak trochu náhodou. Řešil jsem v té době kauzu bankovních poplatků a pohyboval jsem se ve spotřebitelském právu. V roce 2011 jsem objevil judikát Nejvyššího soudu, že se protiprávní exekuce mají zastavovat. Bavil jsem se tehdy s novinářem z Aktuálně.cz, on napsal o judikátu článek a já si říkal: To je super, teď se ty exekuce začnou zastavovat a pomůže to mnoha našim občanům. Ale nestalo se nic. Zkoušel jsem to dávat i nějakým politikům, ale nikdo o to téma neměl zájem.

Tak jsme si řekli s kolegou Tomášem Pospíšilem, s nímž jsme už měli projekty týkající se hromadných žalob nebo alimentů pro děti, že ty exekuce začneme zastavovat sami, když se toho nikdo nechopil. Už se nebylo třeba extra prát, byl na to judikát, bylo to rozhodnuté. Šlo jen o to realizovat ta zastavení. Z toho vznikl projekt Exekutormasmulu.cz, kterému se věnujeme doteď.

Můžete vysvětlit, na co konkrétně ten judikát Nejvyššího soudu z roku 2011 reagoval a proč ty exekuce byly vlastně protiprávní?

V roce 2011 se sjednotila judikatura a Nejvyšší soud řekl, že rozhodčí doložky, které stanovují rozhodce neurčitě, jsou neplatné a nelze podle nich vést rozhodčí řízení. Ale pořád platilo jedno rozhodnutí Nejvyššího soudu, které říkalo: Pokud získáte neplatný rozhodčí nález podle neplatné rozhodčí doložky a uplatníte ho jako exekuční titul, tak to pak dlužník nemůže v exekuci nic namítat. Takže ty společnosti, i když věděly, že mají neplatné rozhodčí doložky, si řekly, že na jejich základě můžou získat platnou exekuci. Jenže v roce 2013 Nejvyšší soud otočil a rozhodl: To jsme řekli špatně. Když je neplatná rozhodčí doložka, nemůžeme akceptovat rozhodčí nález a exekuce lze zastavovat.

Celý rozhovor čtěte v aktuálním vydání týdeníku Euro, které vychází 24. června. V elektronické verzi ke stažení v App Store a na www.alza.cz/euro.