Netflix rozzlobil polského premiéra Morawieckiho. Udělal chybu v dokumentu o holocaustu

Netflix navíc koncentrační tábory Chelmno a Majdanek umístil špatně. Morawiecki v dopise adresovaném šéfovi Netflixu Reedovi Hastingsovi připomíná, že Polsko v době války neexistovalo jako samostatný stát. Polskému premiérovi také v dokumentu chybí zmínka o tom, že koncentrační tábory na území dnešního Polska byly spravovány Němci.

„Nejenom, že mapa je nepravdivá, ale také klamavě vede diváky k tomu, aby si mysleli, že Polsko bylo zodpovědné za vznik a provoz těchto táborů,“ napsal Morawiecki. Dopis nicméně zakončuje smířlivěji, když konstatuje, že věří, že chyba byla neúmyslná. Hastingse vyzval k rychlé nápravě chybných a nepřesných údajů. K dopisu také přiložil relevantní mapu.

Morawiecki naopak vyzdvihl snahu Netflixu o vzdělávání mladé generace. Zachovat a šířit pravdu o holocaustu není podle něj úkolem politiků a historiků, ale také společná odpovědnost všech lidí dobré vůle i kulturních institucí a platforem, jako je právě Netflix.

.@netflix "Devil next door" tells an important story. However not only it shows a map of Central Europe with post-war (not war-time occupation) borders but also the locations of Chelmno and Majdanek camps are simply wrong. One could expect more accuracy in such a production. pic.twitter.com/iiJ9Mkmwud