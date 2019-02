Praha letí do vesmíru, v hlavním městě bude sídlit nová evropská agentura

O umístění agentury do svých zemí usilovaly také Německo, Francie a Španělsko. Obecně západní státy mají při boji o sídla evropských agentur větší štěstí. V Praze dosud sídlí kosmická GSA, sousední Slovensko nemá žádnou, Polsko jednu.

„Pro Českou republiku je důležité, že veškerá podstatná rozhodnutí týkající se vývoje družicových technologií budou probíhat v Praze, což umožní českým firmám se více podílet na projektech s vysokou přidanou hodnotou,“ věří ministr dopravy Dan Ťok.

Z Prahy se bude konkrétně řídit rozvoj systému družicové navigace Galileo a EGNOS, systém pozorování Země Copernicus či pro připravovaný telekomunikační systém GOVSATCOM. Agentura bude mít na starosti i bezpečnostní akreditaci celého programu.

O posílení stávající pražské GSA usilovalo hlavní město i vláda zhruba 7 let. Překážky byly hlavně v lidských zdrojích. Česko nemá dost vlastních odborníků a těm ze Západu se do Prahy příliš nechtělo, zejména proto, že EU krátí výplaty podle úrovně cen v dané zemi. Koeficient se kvůli tomu musel přepisovat, aby východ Evropy nezůstal na druhé koleji. Agentura by do roku 2027 měla mít až 700 zaměstnanců.

Další potíž byla spíše diplomatického charakteru a týkala se toho, aby Evropa nezdvojovala struktury, které už plní mezinárodní vesmírná organizace ESA, která jinak stojí mimo EU, ale unii dodává například družice pro její vesmírné programy.

