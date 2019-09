Na oběžné dráze Země hrozila srážka. SpaceX odmítl uhnout evropskému satelitu

Riziko srážky se blížilo k 1 ku 1000, což představuje desetinásobné překročení hranice, kdy musí Evropská vesmírná agentura reagovat, řekl šéf Úřadu vesmírných úlomků ESA Holger Krag magazínu Forbes, který na případ upozornil.

O možnosti srážky informovala obě strany americká armáda, která monitoruje pohyb na oběžné dráze. „Na základě těchto informací jsme se obrátili na SpaceX, jejíž zaměstnanci nám odpověděli, že neplánují žádnou akci,“ popsal situaci Krag. ESA má přitom s komunikací s americkou firmou špatné zkušenosti. Od května, kdy SpaceX vyslala do vesmíru první várku satelitů Starlink, ignorovala společnost veškeré pokusy o kontakt.

For the first time ever, ESA has performed a 'collision avoidance manoeuvre' to protect one of its satellites from colliding with a 'mega constellation' #SpaceTraffic pic.twitter.com/kmXvAgpj1U

Ve vesmíru neplatí pravidla pro dopravu a její organizaci. Nelze proto říct, kdo měl uhnout, a to přesto, že evropský satelit se v oblasti pohyboval o devět měsíců déle než družice SpaceX. „Právě proto si myslíme, že je nutné vyvinout technologii, která usměrní tuto dopravu,“ dodal Kreg. Stále není jasné, proč SpaceX odmítl provést úhybný manévr. Může to znamenat, že elektrický pohonný systém, který její satelity používají, nereaguje tak rychle jako chemický pohon na palubě evropské družice, spekuloval Kreg.

Úhybné manévry na oběžné dráze nejsou něčím zvláštním. Jen loni jich ESA provedla 28. Většinou jsou ale způsobeny vesmírným smetím či vyřazenými satelity. Současný případ je proto podle agentury velmi neobvyklý.

Zlatá horečka mezi nebem a zemí. Investory láká vesmír

Incident vyvolal obavy o budoucnost dopravy kolem Země. SpaceX totiž plánuje vypuštění 12 tisíc satelitů programu Starlink. Oběžná dráha se proto může zaplnit natolik, že podobné manuální úhybné manévry nebudou možné. V budoucnu chce proto ESA použít umělou inteligenci pro předcházení rizika srážek.

Po dokončení v roce 2027 má Starlink poskytovat širokopásmové připojení k internetu zejména odlehlým oblastem, kde dosud neexistuje žádné připojení nebo je drahé a nespolehlivé. SpaceX uvádí, že jeho satelity používají technologii, která jim umožní po konci životnosti klesnout a shořet v atmosféře již během prvního roku. Ostatním satelitům to přitom může trvat až tisíce let.

As the number of satellites in orbit increases, due to 'mega constellations' such as #Starlink comprising hundreds or even thousands of satellites, today's 'manual' collision avoidance process will become impossible... pic.twitter.com/maeErKhBjr