Musk pošle lidi k Měsíci. Japonský miliardář Maezawa se tam vydá za pět let

Maezawa proslul jako nadšený milovník umění. V pondělí uvedl, že s sebou k Měsíci vezme šest až osm umělců. Na oběžnou dráhu Měsíce se podívají jako první lidé od 70. let, kdy Spojené státy skončily s vesmírným programem Apollo.

Cestu má umožnit zcela nová, mohutná a opětovně využitelná raketa BFR (Big Falcon Rocket), s níž chce SpaceX kolonizovat i Mars a na jejíž konstrukci zatím firma pracuje.

Hanging out with @yousuck2020 before the @SpaceX moon mission announcement pic.twitter.com/RTOwutzMtG