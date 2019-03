NASA chce urychlit měsíční projekty. V rozpočtu bude žádat o půl miliardy dolarů navíc

Rozpočet NASA pro příští finanční rok (začíná letos v říjnu) počítá s částkou 21 miliard dolarů. Agentuře se podařilo zabránit pětiprocentním škrtům, jimiž hrozil Bílý dům prakticky všem vládním úřadům.

Vesmírný program podle newyorského listu přesouvá těžiště zájmu na urychlení pilotovaných letů k Měsíci a na podporu s tím spojených komerčních aktivit. Ve srovnání s loňským rokem se mají výdaje určené pro tyto cíle víc než zdvojnásobit, a to i na úkor průzkumu vzdálenějšího vesmíru včetně pilotovaných misí k Marsu.

Zlatá horečka mezi nebem a zemí. Investory láká vesmír

NASA počítá s modelem smíšeného státního a soukromého financování misí na měsíční povrch s tím, že astronauti by tam měli přistát nejpozději v roce 2024. Dosavadní plány počítaly s rokem 2028. Ambiciózní program má v příštích měsících prezentovat Bílý dům spolu se šéfem NASA Jamesem Bridestinem při příležitosti 50. výročí prvního přistání lidí na Měsíci.

Peníze na financování průzkumu Měsíce chce americká vláda získat mimo jiné ukončením projektu Mezinárodní vesmírné stanice (ISS), jejíž provoz stojí NASA ročně tři miliardy dolarů, píše The Wall Street Journal. Podle představ Bílého domu by ISS měla dosloužit v roce 2025. Plán ale naráží na odpor Kongresu, který chce ISS na oběžné dráze udržet nejméně do roku 2028.

Přečtěte si také: