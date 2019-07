Muslimové z Konga se kvůli ebole nesmějí vydat na pouť do Mekky. Riziko je příliš velké

Pouť do Mekky Autor: čtk/ap

Muslimům žijícím v Kongu úřady nevydají vstupní víza do Saúdské Arábie, aby se tam mohli zúčastnit tradiční poutě do Mekky. Důvodem je epidemie eboly, která už rok sužuje východ Konga. S odkazem na islámskou komunitu v Kongu o tom dnes informovala agentura AFP. Rozhodnutí se týká všech, kdo by do země na arabském poloostrově cestovali z Kong