Oddělené bazény a Korán na pokoji. Halal turismus je budoucností cestovního ruchu

Mnohé země na turisty pocházející z muslimských zemí nejsou připraveny. Přitom jejich počet by měl růst na 158 milionů v roce 2020, což je šestkrát více, než tomu bylo v roce 2000.

Že klienti z muslimských zemí mají specifické požadavky, vědí dobře například provozovatelé lázeňských domů v Teplicích. Jinak je povědomí o halal turismu v Česku spíše v plenkách. Překvapivě to ale platí i o Německu, i když je to země s velkou muslimskou komunitou. „Je to velká výzva pro celý turistický sektor,“ řekl Martin Buck, šéf největšího veletrhu turistiky ITB, který se koná v březnu v Berlíně. Takzvaná halal turistika se stane masovou záležitostí.

V současnosti pouze několik hotelů v Německu nabízí služby, které splňují požadavky pro vyznavače islámu, například modlitební koberečky, Korán a šipku ukazující, jakým směrem je město Mekka. Takové hotely také z minibarů odstraňují alkoholické nápoje a nabízí ve svém menu jídlo upravené podle zásad halal. Německo je přitom po Spojených arabských emirátech nejžádanější destinací pro turisty z arabského světa, uvedl průzkum firmy IPK International.

Pouhé vyškrtnutí vepřového masa z nabídky už nestačí pro uspokojení hostů z muslimských zemí, napsal německý deník Handelsblatt. Mnozí hosté požadují oddělený bazén nebo wellness zařízení pro muže a ženy. A také přizpůsobení času na podávání jídla během ramadánu. Hotely by rovněž měly mít pro tyto hosty modlitebny, tvrdí Fazal Bahardeen ze společnosti CrescentRating, jež hodnotí úroveň služeb.

Mění se také původ hostů. Už nejde jen o bohaté turisty z oblasti Perského zálivu, ale stále více cestujících pochází z Indonésie nebo Malajsie. Muslimové častěji vyhledávají během dovolené návštěvu měst spojenou s prohlídkou muzeí a návštěvami restaurací. Evropané naproti tomu tráví volno ve větší míře u moře.

