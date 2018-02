Mrazírny v Mochově hoří. Hasiči vyhlásili zvláštní stupeň poplachu

Výběr nejničivějších požárů ve Středočeském kraji a Praze

- Požár v Mochově patří co do výše škody k nejhorším ve Středočeském kraji a Praze za posledních několik let. Na 100 milionů se odhadovala například škoda, kterou oheň napáchal loni v říjnu v objektu s recyklací plastů v Kamenných Žehrovicích na Kladensku, podobnou sumu uvedl i majitel v květnu shořelé haly s pneumatikami u Ostředku na Benešovsku. Stomilionovou škodu způsobil oheň i loni v únoru v lakovně ve Zvoli u Prahy (zemřeli dva lidé), nebo v srpnu 2016 filmařům, kterým na Barrandově shořely kulisy.

- Dva vůbec nejničivější požáry v Praze od roku 2012 pak způsobily škodu přes čtvrt miliardy korun. Při prvním z nich v červnu 2012 hořelo v hangáru na ruzyňském letišti a oheň zcela zničil letadlo ATR 42 Českých aerolinií, které vyčíslily škodu až na 300 milionů korun. V srpnu 2015 hořelo ve skladu textilu v tovární hale v pražských Vysočanech. Zničeno bylo zboží za zhruba deset milionů eur (přes 270 milionů korun), dalších deset až 15 milionů dosáhly škody na budově.

- V uplynulém roce likvidovali hasiči v Praze a okolí několik požárů, kdy se výše škody počítala v desítkách milionů korun. Například v listopadu shořel dřevěný motorest Čtyři kameny u dálnice D10 nedaleko Hlavence u Prahy pod kontrolu, hrubý odhad škody činil 30 milionů. Začátkem prosince pak způsobil požár, který poničil skladové haly s obalovým materiálem v pražské Vinoři a při němž byl stejně jako v případě motorestu a dnes Mochova vyhlášen nejvyšší stupeň poplachu, adesátimilionovou škodu.

- Kolem 60 milionů se pohybovala škoda například při požáru, který v říjnu 2016 postihl galvanovnu ve Štěrboholské ulici v Praze. Jen o deset milionů nižší byly následky ohně, který v únoru 2014 poničil pekárny La Lorraine, jež stojí na okraji Kladna. V listopadu 2012 si úmyslně založený požár v areálu bývalého cukrovaru v Zákolanech na Kladensku, kde shořel například sklad filmových kulis, drogerie nebo fotovoltaické panely na střeše objektu, vyžádal škodu 40 milionů korun.