Megalomanský projekt. Johnson prý Macronovi navrhl postavit most přes Lamanšský průliv

„Náš hospodářský úspěch závisí na dobré infrastruktuře a dobrém spojení. Měl by být tunel pod Lamanšským průlivem jen prvním krokem?“ napsal Johnson ve čtvrtek na twitteru po jednáních na britsko-francouzském summitu ve vojenské akademii Sandhurst západně od Londýna.

Podle britských médií navrhl šéf britské diplomacie, aby se vybudoval 35 kilometrů dlouhý most mezi Británií a Francií. „Souhlasím, pojďme na to,“ reagoval podle zdroje televize Sky News francouzský prezident Macron.

So much important work in #UKFRSummit outcomes, but I’m especially pleased we are establishing a panel of experts to look at major projects together. Our economic success depends on good infrastructure and good connections. Should the Channel Tunnel be just a first step?