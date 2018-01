Více než kilometr dlouhý most z roku 1965 je v katastrofálním stavu. Proto na něj od roku 2012 nemohou jezdit kamióny, pouze vozy do 3,5 tuny. V roce 2016 byly na most umístěny zábrany, aby na něj nemohly vjíždět vozy těžší 3,5 tuny a širší 2,3 metru.

To způsobuje dopravní zácpy. Měl by být postaven nový most, s pěti jízdními pruhy v každém směru. První část má být hotova v roce 2020, druhá v roce 2024.

Omezení na mostě komplikují dopravu v hustě obydlené aglomeraci na západě Německa

Zakázku na stavební práce vyhrála rakouská firma Porr. Její výše je 362 milionů eur (9,2 miliardy korun). Investorem je firma Straßen NRW. Celkem má stavba stát 740 milionů eur (18,9 miliardy korun).

Proč v Porýní ocel z Číny?

Současný více než padesátiletý most je symbolem chátrající infrastruktury v západních částech Německa, napsal deník Süddeutsche Zeitung.

Pro obyvatele spolkové země Severní Porýní – Vestfálsko je nejvíce znepokojující skutečnost, že most nemá být postaven z místní oceli, ale z materiálu pocházejícího z Číny. „Mosty v Porýní mají být postaveny z oceli z Porýní,“ zlobí se Knut Giesler, místní šéf odborů IG Metall, jež mají přes dva miliony členů.

Stejně hovoří i zástupce ocelářských firem sdružených do asociace Bauforumstahl Bernhard Hauke. Podle něj bylo výběrové řízení ministerstva dopravy spolkové země Severní Porýní – Vestfálsko nedostatečně precizní. Hauke tvrdí, že nový most potřebuje kvalitní německou ocel, nikoliv levnější variantu z Číny.

I když nechce říct, že by most mohl mít konstrukční vady, ocel s označením „Made in Germany“ podle něj zvyšuje pravděpodobnost, že mostní konstrukce vydrží déle.

Poloha mostu přes Rýn

Minimálně dvě třetiny z 32 tisíc tun oceli mají pocházet z Číny, což podle legislativy EU neporušuje zákony o veřejných zakázkách. Hauke ale tvrdí, že zadavatel nepožadoval, aby byla kvalita oceli ta nejvyšší, tedy Q1, kterou vyžadují německé dráhy od svých subdodavatelů.

Pokud by ocel z Číny byla té nejvyšší kvality, jak tvrdí zemské ministerstvo, musela by být o 15 procent dražší. Lobbista Hauke chce, aby bylo vypsáno nové výběrové řízení na dodávku 22 tisíc tun oceli. Dražší německá ocel by byla podle něj z dlouhodobé perspektivy ekonomičtější. Navíc by dala práci lidem v německém průmyslu.

Aby toho nebylo málo, také další most přes Rýn u Duisburgu má být rekonstruován z levné asijské oceli. „To je snad vtip. Aby do evropského centra oceli byl dovážen materiál vzdálený 10 tisíc kilometrů. To žádný člověk nemůže pochopit. Jen to podporuje znechucení z politiky,“ zlobí se odborář Giesler.

