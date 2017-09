Macron vyzval k vytvoření vícerychlostní Evropy

Evropská unie je v současnosti „příliš slabá, příliš pomalá a příliš nevýkonná“, řekl Macron, který navrhl řadu konkrétních opatření, jak unii reformovat. Ve zvládání migrace by podle jeho představ měl pomáhat evropský azylový úřad, v boji proti terorismu a kriminalitě evropská prokuratura, obranu EU by měly posílit společné intervenční síly, společný obranný rozpočet a společná doktrína. K posílení evropského ducha by dopomoci dvě desítky nových evropských univerzit.

V hospodářské oblasti Macron vyzval ke zdanění finančních transakcí na úrovni Evropské unie a žádal také účinnější ekologický boj pomocí spravedlivé uhlíkové daně, která by se dotkla i výrobců ze zemí mimo EU. Země eurozóny by měly mít společný rozpočet a společného ministra financí.

Francouzský prezident vybídl rovněž ke vzniku agentury pro inovace, která by podporovala rozvoj v elektronice a přitahovala talenty v oboru. Vyslovil se pro boj proti sociálnímu dumpingu v EU, a to i směrnicí o vyslaných pracovnících, o které před časem jednal s představiteli několika unijních zemí včetně Česka. Macron by si také přál spustit diskusi o stanovení evropské minimální mzdy a úrovni sociálních dávek.

Reformovat by chtěl francouzský prezident i evropské instituce. Evropská komise by měla mít podle jeho představ patnáct členů místo současných osmadvaceti. Polovinu Evropského parlamentu by chtěl volit z mezinárodních kandidátek.

Ve svém projevu Macron hovořil o „vícerychlostní Evropě“. Země, které nemají zájem se podílet na spolupráci v některých oblastech, nemají podle něj právo zdržovat ostatní. Rozhodující silou pro změny v EU bude francouzsko-německý tandem, uvedl. V reformované EU bude mít podle něj opět své místo i Británie, která se loni rozhodla blok opustit.

V projevu Macron odsoudil evropské politiky, kteří dopustili, aby se o přínosu EU začalo pochybovat.

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker v první reakci na twitteru označil Macronův projev za „velmi evropský“. „Teď ještě zbývá přesvědčit Německo,“ poznamenal o prezidentových plánech list Le Figaro. Německo přitom v nadcházejících týdnech čeká složité sestavování koaliční vlády čtyř stran po nedělních volbách.

